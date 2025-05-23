Την έναρξη μιας νέας συνταγματικής αναθεώρησης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που από τη φύση της απαιτεί αυξημένες πλειοψηφίες και συνεργασίες στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε κομβικό ζήτημα τη θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, με στόχο τόσο την επιβράβευση των συνεπών υπαλλήλων, όσο και τη δυνατότητα απομάκρυνσης όσων επανειλημμένα δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, χωρίς συνταγματικά εμπόδια. Όπως είπε, η πρωτοβουλία αυτή δίνει ένα σαφές μήνυμα «ωρίμανσης» για το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, του άρθρου 16 για την ανώτατη εκπαίδευση και του άρθρου 24 για το περιβάλλον, διευκρινίζοντας πως δεν τίθεται θέμα υποχώρησης στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι σκοπός του είναι η διαδικασία να ξεκινήσει στην επόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά πριν από αυτό είναι κρίσιμο να ανοίξει ένας δημόσιος πολιτικός διάλογος ώστε τα κόμματα να τοποθετηθούν υπεύθυνα. Όπως υπενθύμισε, «η πρώτη Βουλή καθορίζει ποια άρθρα θεωρούνται αναθεωρητέα, γεγονός που καθιστά τον διάλογο αυτό ακόμα πιο ουσιαστικό».

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι, παρά το σημερινό κλίμα πολιτικής πόλωσης – όχι με ευθύνη της κυβέρνησης, όπως είπε – η συζήτηση για την αναθεώρηση πρέπει να λειτουργήσει ως ευκαιρία για συναίνεση και όχι για διχασμό. «Οι προηγούμενες συζητήσεις έγιναν για να χτίσουν γέφυρες. Το ίδιο προσδοκώ και σήμερα», τόνισε.

Τασούλας: Η συναινετική διάσταση της συνταγματικής αλλαγής να παρασύρει το πολιτικό κλίμα

«Μια συνταγματική αναθέωρηση δεν πρέπει να φαίνεται στα μάτια των πολιτών ως μια θεωρητική διαδικασία αλλά ως θέμα βελτίωσης της ποιότητας της ζωής τους» σημείωσε από την πλευρά του ο Κώστας Τασούλας.

«Το Σύνταγμα είναι μια θεσμική υπαγόρευση προς τα κόμματα για τα δικά τους προγράμματα. Το φάσμα του Συντάγματος είναι κάτι από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγεις» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

«Πιστεύω και από τον ρόλο μου ότι ακόμα και αν η συγκυρία η πολιτική έχει όξυνση, θα πρέπει η συναινετική διάσταση της συνταγματικής αλλαγής να παρασύρει το πολιτικό κλίμα και όχι το αντίθετο. Αξίζει, συνεπώς, τον κόπο μιας και θέσατε το εναρκτήριο λάκτισμα, η συζήτηση να είναι συναινετική που δεν σημαίνει συμφωνούμε σε όλα αλλά το στυλ να είναι συναινετικό» συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Και τα μαθηματικά του Συντάγματος επιβάλουν τη συναίνεση» κατέληξε για το θέμα αυτό ο κ. Τασούλας.

Πηγή: skai.gr

