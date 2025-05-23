«Κοινό» βήμα για ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με φόντο τις διεθνείς αναταράξεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Κοινό βήμα» με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρούν να βρουν οι εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων αναταράξεων που πλήττει ολόκληρο των πλανήτη, συνθέτουν εκείνη την εργοδοτική δύναμη η οποία δημιουργεί πάνω από το 60% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτή τη στιγμή, τα ενεργά πολεμικά μέτωπα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, οι κλυδωνισμοί στην ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία και στυλοβάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αδιανόητες φυσικές καταστροφές απόρροια της κλιματικής αλλαγής, η αναγκαία ενεργειακή μετάβαση, ο κομβικός ρόλος των νέων τεχνολογιών και ο ίδιος ο ανθρώπινος παράγοντας, διαμορφώνουν ένα σκηνικό σοβαρών προκλήσεων για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη των ΜμΕ για χρηματοδότηση, φορολογική σταθερότητα, απλοποίηση διαδικασιών, δίκαιους κανόνες ανταγωνισμού και διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα τεθούν επί τάπητος στο 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με τον Economist, αύριο Σάββατο 24 Μαΐου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Θέμα του Συνεδρίου το «Πώς μπορούν οι ελληνικές ΜμΕ να τροφοδοτήσουν την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία σε μία ασταθή παγκόσμια οικονομία».

Ο «οικοδεσπότης» της σχετικής πρωτοβουλίας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου πρόεδρος του Ε.Ε.Α., θα υποδεχτεί -μεταξύ άλλων- τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι. Ομιλητές θα είναι και υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων της εγχώριας πολιτικής σκηνής, ξένες προσωπικότητες, όπως και εκπροσώποι φορέων.

Στόχος είναι μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο να προκύψουν πολύτιμα συμπεράσματα για τα επόμενα βήματα με κατεύθυνση το μέλλον και ζητούμενο την ανάπτυξη που απαιτείται να κάνουν ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Πέρα από το επιχειρηματικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το Συνέδριο, θα προσλάβει και πολιτικές διαστάσεις καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτό και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, όπως και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος.

