568 ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΕΦΚΑ χάνονται κάθε μέρα - Νέα ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους ζητά η αγορά

Του Χρυσόστομου Τσούφη

207.273 ρυθμίσεις σε ένα έτος, 568 ρυθμίσεις την ημέρα ή 24 ρυθμίσεις την ώρα. Τόσες ρυθμίσεις οφειλών ασφαλισμένων χάθηκαν την περσινή χρονιά σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που δημοσίευσε ο e-ΕΦΚΑ. Αριθμοί που σαφώς μαρτυρούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι που οφείλουν στο να …μείνουν πιστοί στη συμφωνία που συνάπτουν με το Δημόσιο και ρίχνουν νερό στο μύλο αυτών που ζητούν νέα ρύθμιση με πολλές δόσεις και «πραγματικά» ευνοϊκούς όρους.

7 στις 10 χαμένες ρυθμίσεις, 142.159 συνολικά, αφορούν την πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων.

Αυτές οι χαμένες ρυθμίσεις αφορούσαν οφειλές συνολικού ύψους 1,74 δισ. ευρώ, μια μέση οφειλή δηλαδή αυτής της κατηγορίας είναι της τάξης των 12.154 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι αυτοί δεν μπορούσαν μεσοσταθμικά να εξυπηρετήσουν μέση μηνιαία δόση των 506 ευρώ. Αναμενόμενο θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει.

38.920 χαμένες ρυθμίσεις, σχεδόν δηλαδή 1 στις 5, αφορούν τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η ρύθμιση αφορά τις οφειλές που είχαν γεννηθεί έως τις 31/12/2018 κι εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες αφορούσε και ασφαλισμένους με εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Η ρύθμιση προέβλεπε ελάχιστη δόση των 50 ευρώ και έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής. Για τους αγρότες ως ελάχιστη δόση προβλέπονταν τα 30 ευρώ και η έκπτωση ήταν στο 100%.

Η λίστα με τις χαμένες ρυθμίσεις περιλαμβάνει ακόμη:

8.507 ρυθμίσεις για οφειλές που γεννήθηκαν εντός της ενεργειακής κρίσης και μπορούσαν να ρυθμιστούν έως 72 δόσεις

7.969 ρυθμίσεις που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό

7.771 ρυθμίσεις που αφορούν τη ρύθμιση των 72 δόσεων του νόμου 4821/2021.

773 περιπτώσεις αφορούν λοιπές ρυθμίσεις

174 ρυθμίσεις αφορούν τη ρύθμιση των 100 δόσεων του νόμου 4321/2015

Η δύσκολη κατάσταση φαίνεται κι από τους αριθμούς όσων καταφέρνουν να εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις τους. Για κάθε 2,5 ασφαλισμένους που έχασαν τη ρύθμιση τους το 2024, αντιστοιχούσε 1 που κατόρθωσε να την ολοκληρώσει. 85.457 ασφαλισμένοι βγήκαν συνολικά από τα τεφτέρια του ΕΦΚΑ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 3/4 ασφαλισμένους χρωστούν έως 15.000 ευρώ και συνολικά 6.4 δισ. ευρώ. Η μέση οφειλή λοιπόν αυτήν της κατηγορίας είναι 3.641 ευρώ. 9/10 (88%) οφείλουν έως 30.000 ευρώ

Από τα 49 δισ. ευρώ οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, περισσότερα από τα μισά, το 55% ή 25,5 δισ. ευρώ, τα οφείλουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Ακολουθεί ο τέως ΟΑΕΕ με 28% ή 13,9 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.