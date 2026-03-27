Μικρή υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κάτω από τα 108 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή, μειώνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι παρατείνει για 10 ημέρες την αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, έως τις 6 Απριλίου, κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι του ζήτησαν «παράταση επτά ημέρων» και τους έδωσε δέκα.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal όμως, αναφέρει πως σύμφωνα με τους μεσολαβητές, το Ιράν δεν έχει ζητήσει παύση στις επιθέσεις σε ενεργειακούς σταθμούς του.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν επέτρεψε σε 10 πετρελαιοφόρα να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα ως «δώρο» στις ΗΠΑ, σημειώνει το Trading Economics.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και υπέβαλε τους δικούς του όρους, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της εξουσίας της Τεχεράνης στο Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες κατά περίπου 40% από την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς το Ιράν επέβαλε το ουσιαστικό κλείσιμο της στενής πλωτής οδού μέσω της οποίας ρέει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας.

Το συμβόλαιο του Brent (Μαΐου) κινείται πτωτικά κατά 0,67%, στα 107,28 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή (07:30 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαϊου) σημειώνει πτώση 0,84%, στα 93,69 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

