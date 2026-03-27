Τι φέρνει η 6η αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η 6η αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 είναι γεγονός. Από την 1η Απριλίου όπως είθισται τα τελευταία χρόνια, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που είναι τώρα και 650 ευρώ το 2019.

Πρόκειται για μια αύξηση 4,5% σε σχέση με πέρυσι – σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με αυτήν του πληθωρισμού ο οποίος πέρυσι αυξήθηκε 2,9%– και 41,5% σε σχέση με το 2019 (Λίγο πάνω από 22% αν συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για το 2026) ή αλλιώς περισσότερα από 3.780 ευρώ ετησίως.



Η αύξηση αυτή φέρνει τη χώρα μας σχεδόν στη μέση της κατάταξης των χωρών που έχουν κατώτατο μισθό. 12η στις 22. Πλέον απέχουμε 30 ευρώ από το στόχο των 950 ευρώ που είχε θέσει η κυβέρνηση για το 2027.

Ιδιωτικός τομέας

Περίπου 700.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ωφελούνται άμεσα. Αν είναι άνω των 30 ετών το καθαρό όφελος είναι 28 ευρώ/μήνα και οι καθαρές απολαβές τους διαμορφώνονται στα 772 ευρώ.



Ειδικά για 270.000 νέους έως 30 ετών που κατά κανόνα λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό το όφελος είναι διπλό. Και επιπλέον απολαβές και μικρότερες κρατήσεις λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας που ισχύει από την πρωτοχρονιά. Έτσι καθαρές απολαβές διαμορφώνονται ως εξής:

Στα 781 ευρώ για τις ηλικίες 26-30 ετών

Στα 797 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών

Επομένως

Οι 26-30 ετών έχουν λαμβάνεις επιπλέον 38 ευρώ/μήνα ή 529 ευρώ/έτος σε σχέση με πέρυσι (καθώς ο συντελεστής για εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ μειώθηκε στο 9% από 21%)

Οι έως 25 ετών έχουν λαμβάνειν επιπλέον 54 ευρώ/μήνα ή 756 ευρώ/έτος σε σύγκριση με το 2025.

Τριετίες

Μαζί με τον κατώτατο μισθό, αυξάνονται και οι απολαβές όσων έχουν θεμελιώσει τριετίες (+10%/τριετία) και διαμορφώνονται ως εξής:

Με 1 τριετία: 1.012 ευρώ μεικτά

Με 2 τριετίες: 1.104 ευρώ μεικτά

Με 3 τριετίες: 1.196 ευρώ μεικτά

Το βασικό ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη θα ανέλθει στα 41,09 ευρώ από 39,4 ευρώ σήμερα.

Συμπαρασύρονται και τα Δώρα:

Δώρο Πάσχα - 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με μισθό ήτοι 616,35 ευρώ και 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθια επομένως 534,17 ευρώ

Δώρο Χριστουγέννων 920 ευρώ

Επιδόματα

Επιπλέον από την αύξηση στον κατώτατο επηρεάζονται ανοδικά 19 ακόμη επιδόματα:

Ανεργίας (55% του βασικού ημερομισθίου, ή 61,4% του κατώτατου μισθού). Ανεβαίνει στα 564,9 ευρώ από 540 ευρώ.

Γάμου (10% του κατώτατου μισθού) από 88 ευρώ σε 92 ευρώ.

Επίδομα εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας). Ανεβαίνει στα 282,45 ευρώ.

Μητρότητας (ίσο με κατώτατο μισθό για 9 μήνες).

Γονικής άδειας (Κατώτατος μισθός για 2 μήνες).

Οικοδόμων (70% του 37πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

Δασεργατών ρητινοσυλλεκτών, αγγειοπλαστών, εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης (70% του 35πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

Σμυριδεργάτων (70% του 50πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

Καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου, εργαζομένων στον τουρισμό (70% του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

Ειδικό εφάπαξ επίδομα στη θέση των καταργηθέντων επιδομάτων 3μηνης εγγραφής, λήξης ανεργίας, επίσχεσης εργασίας (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας).

Αφερεγγυότητας εργοδότη (από 1 έως 3 κατώτατοι μισθοί).

Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων (30 ημερομίσθια για προπτυχιακούς, 10 για μεταπτυχιακούς).

Μαθητευόμενων στις Σχολές ΔΥΠΑ (75% του βασικού ημερομισθίου, ανά ημέρα).

Μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Ασκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών (60% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Άμεσα ωφελούμενοι και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, περίπου 750.000 προκειμένου ο εισαγωγικός μισθός του υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Δημόσιο να μην υπολείπεται του κατώτατου. Η αύξηση όμως θα ισχύει για όλα τα μισθολογικά κλιμάκια προκειμένου να διατηρηθούν οι μισθολογικές αποστάσεις μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων διαφορετικών θέσεων. Το κόστος για τα Δημόσια Ταμεία σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών υπολογίζεται φέτος σε 358 εκατ. ευρώ.



Ας πάρουμε για παράδειγμα τις απολαβές των μισθολογικών κλιμακίων των υπαλλήλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης:



Προϋπηρεσία Μεικτός Μισθός Τώρα Μεικτός Μισθός από 1/4



0-3 έτη 880 ευρώ 920 ευρώ





3-6 έτη 923 ευρώ 963 ευρώ





6-9 έτη 966 ευρώ 1.006 ευρώ





9-12 έτη 1.009 ευρώ 1.049 ευρώ





12-15 έτη 1.052 ευρώ 1.092 ευρώ





15-18 έτη 1.095 ευρώ 1.135 ευρώ





18-21 έτη 1.138 ευρώ 1.178 ευρώ





21-24 έτη 1.181 ευρώ 1.221 ευρώ





24- 27 έτη 1.224 ευρώ 1.264 ευρώ





27-30 έτη 1.267 ευρώ 1.307 ευρώ





30-33 έτη 1.310 ευρώ 1.350 ευρώ





33-36 έτη 1.353 ευρώ 1.393 ευρώ





36-39 έτη 1.396 ευρώ 1.436 ευρώ





Σύμφωνα με τα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών:



Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 ευρώ μικτά και 1.232ευρώ καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 ευρώ μικτά και 1.346 ευρώ καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385 ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.942 ευρώ μικτά και 1.410 ευρώ καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 64 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 771 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 178 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.135 ευρώ.

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 3 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.707 ευρώ μικτά και 1.224 ευρώ καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.857 ευρώ μικτά και 1.338 ευρώ καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.417 ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.897 ευρώ μικτά και 1.445 ευρώ καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 28 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 107 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 1.286 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 221 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.647 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

