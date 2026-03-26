Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Η ανησυχία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει τους δείκτες να κλείσουν με θετικό πρόσημο - Πτώση 469,38 μονάδων (–1,01%) στον Dow Jones

Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, 26/3, εν μέσω ανησυχίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 469,38 μονάδων (–1,01%), στις 45.960,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 521,74 μονάδων (–2,38%), στις 21.408,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 114,74 μονάδων (–1,74%), στις 6.477,16 μονάδες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη Dow Jones
17 0 Bookmark