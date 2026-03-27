Του Βαγγέλη Δουράκη

«Διπλή επιδότηση» για τους κατόχους οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης από την 1η Απριλίου: Με την ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης όσοι διαθέτουν αυτοκίνητα που «καίνε» diesel θα βγουν «διπλά» κερδισμένοι. Και αυτό γιατί πέρα από την οριζόντια μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στην αντλία, θα γλιτώσουν και… κάτι παραπάνω στην τιμή εφόσον προμηθευτούν το περιβόητο Fuel Pass, εάν βέβαια συγκαταλέγονται μεταξύ των δικαιούχων, το οποίο εξαργυρώνεται και για την προμήθεια πετρελαίου.

Βέβαια, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπερνά τα 50 λεπτά το λίτρο από την έναρξη του πολέμου, ενώ πωλείται σχεδόν στην ίδια τιμή με την βενζίνη.

Έτσι, η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την «αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και την προστασία πληττόμενων κλάδων», δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Όπως προβλέπεται, το Fuel Pass 2026 παρέχει οικονομική ενίσχυση για καύσιμα κίνησης τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και ποσά ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο οχήματος. Βάσει της προαναφερόμενης ΠΝΠ, επιδότηση 16 λεπτών ανά λίτρο diesel εφαρμόζεται για τον Απρίλιο 2026 επί της αξίας τιμολογίων προ ΦΠΑ.

Τι προβλέπεται για το Fuel Pass

Τι αναφέρει λοιπόν η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου; Παρέχεται οικονομική ενίσχυση για κάλυψη κόστους καυσίμων κίνησης τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

Το εισοδηματικό κριτήριο βασίζεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 — δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Δικαιούχοι είναι άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης έως 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 ευρώ με την ίδια προσαύξηση ανά τέκνο πέραν του πρώτου.

Ως προς τα ποσά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων (εκτός μοτοσυκλετών) με κατοικία σε νησιά λαμβάνουν 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ με κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό.

Για μοτοσυκλέτες/μοτοποδήλατα τα ποσά είναι χαμηλότερα: 35 ευρώ με κάρτα για νησιωτικές περιοχές ή 30 ευρώ σε λογαριασμό, και 30 ευρώ με κάρτα για λοιπή Ελλάδα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα, επί του οποίου έχει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή leasing.

Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής εφαρμογής στο gov.gr με αυθεντικοποίηση μέσω taxisnet, ή εναλλακτικά μέσω ΚΕΠ.

Όσοι επιλέξουν ψηφιακή κάρτα, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για αγορά καυσίμων ή μετακίνηση με ΜΜΜ και ταξί — δεν επιτρέπεται καμία μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο

Η κάρτα παραμένει ενεργή έως 31 Ιουλίου 2026, οπότε τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο επιστρέφεται στο Δημόσιο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με χρέη σε Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες, και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά όρια για κοινωνικές παροχές.

Η επιδότηση των 16 λεπτών στο diesel

Επίσης, για τον Απρίλιο 2026 επιδοτείται άμεσα το κόστος του πετρελαίου κίνησης (diesel) στην εσωτερική αγορά. Όπως ορίζει ρητά η ΠΝΠ: «Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε δεκαέξι (16) λεπτά του ευρώ (0,16 ευρώ) ανά λίτρο», υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ ΦΠΑ που εκδίδουν τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς».

Η επιδότηση αφορά τις ποσότητες που διατίθενται προς πρατήρια, εταιρείες εμπορίας καυσίμων και βιομηχανικούς πελάτες.



