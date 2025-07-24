Έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) καταδεικνύει ότι η Airbnb έχει μικρή έως μηδαμινή επίδραση στην ελληνική αγορά κατοικίας. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αντιστοιχούν σε μόλις 1% των κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας, την ώρα που τα κενά ακίνητα αγγίζουν το 25%. Το 2023, οι οικοδεσπότες της Airbnb συνέβαλαν με 3,25 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία και στήριξαν περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας.

24.07.2025 - Μια νέα μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναδεικνύει ότι οι κατοικίες που διατίθενται αποκλειστικά για βραχυχρόνιες μισθώσεις αντιστοιχούν μόλις στο 0,4% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η επίδραση της Airbnb στην αγορά κατοικίας είναι ελάχιστη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα, υπογραμμίζει ότι η διαθεσιμότητα κατοικιών επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε σχέση με τα 2,28 εκατομμύρια κενά σπίτια που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή στη χώρα. Παράλληλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η Airbnb έχει συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία δημιουργώντας δραστηριότητα ύψους 3,25 δισεκατομμυρίων ευρώ και υποστηρίζοντας περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας το 2023.

Η μελέτη εξετάζει τόσο τα οικονομικά οφέλη όσο και τον αντίκτυπο των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας καθώς έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό και δομικό στοιχείου του ελληνικού τουριστικού και καταλυματικού οικοσυστήματος. Το 2023, η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ της Ελλάδας εκτιμάται μεταξύ 4,5% και 5,4%. Πρόκειται, επομένως, όχι απλά για μια εξειδικευμένη αγορά, αλλά για έναν στρατηγικό παράγοντα που συμβάλλει στην εθνική οικονομική παραγωγή, τα δημόσια έσοδα και την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν μια ευέλικτη λύση για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης στον τουρισμό, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στην απορρόφηση του κύματος ζήτησης, ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, όταν η πληρότητα των ξενοδοχείων ξεπερνάει συχνά το 90%.

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι σε ιστορικές πόλεις όπως η Αθήνα, οι καταχωρήσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων συγκεντρώνονται κυρίως στο κέντρο της πόλης. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά κενών κατοικιών παραμένουν σημαντικά υψηλά, καθώς το 1,1% των κατοικιών στο κέντρο της πρωτεύουσας διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ το ποσοστό κενών κατοικιών ξεπερνά το 25%. Επιπλέον το 98% των ατομικών οικοδεσποτών στην Ελλάδα διαχειρίζεται ένα ή δύο ακίνητα, με μέσο μηνιαίο εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις να ανέρχεται στα 628 ευρώ ανά ακίνητο.

Η Valentina Reino, Υπεύθυνη Πολιτικής για την Airbnb στην Ελλάδα δήλωσε: «Τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (STR) αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ζωτική πηγή εισοδήματος για εκατοντάδες χιλιάδες οικοδεσπότες. Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν ευθύνονται για τη στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Αντιθέτως, συμβάλλουν στην αναζωογόνηση γειτονιών, απορροφώντας τις περιόδους τουριστικής αιχμής και κατανέμοντας τον τουρισμό εκτός σεζόν και εκτός των πολυσύχναστων προορισμών, σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ξενοδοχεία. Ο περιορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο τους Έλληνες πολίτες όσο και την τοπική οικονομία.».

O καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Δουκίδης, δήλωσε: «Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, με σημαντική συμβολή στην Εθνική οικονομία και την υποστήριξη πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας, ενώ καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες για φιλοξενία σε όλη την επικράτεια παρέχοντας απαραίτητες εναλλακτικές διαμονής για τους ξένους αλλά και Έλληνες τουρίστες. Η συντριπτική πλειοψηφία των παροχών είναι ιδιώτες με μια καταχώριση που παρέχει ένα μικρό αλλά κρίσιμο εισόδημα σε πολλές χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αντιπροσωπεύουν μόνο το 2,9% του συνολικού αριθμού κατοικιών και δεν έχουν σημαντική επίδραση στη προσφορά στέγης.».

Η Airbnb καλεί τους αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής να αξιοποιήσουν τεκμηριωμένες, βασισμένες σε δεδομένα, μεθόδους για τον εντοπισμό περιοχών με αυξημένη δραστηριότητα βραχυχρόνιων μισθώσεων και να προχωρήσουν σε στοχευμένες ρυθμίσεις που λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς τύπους οικοδεσποτών και τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινότητας. Όπως επισημαίνει η μελέτη, τέτοιες παρεμβάσεις θα διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινωνίες θα συνεχίσουν να αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία στην αγορά κατοικίας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι διαθέσιμα στο κοινό στην ιστοσελίδα της Airbnb για όσους επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα και τις προτεινόμενες ρυθμιστικές προτάσεις.

