Στις 142 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 2ο τρίμηνο του 2025, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων / Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20/06/2025 - 04/07/2025.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε νέα πτώση στις 142 μονάδες έναντι 146 το προηγούμενο τρίμηνο.

Η νέα μείωση του δείκτη εκφράζει την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και ανησυχία των CEOs για τα ανοιχτά ζητήματα των διεθνών οικονομικών σχέσεων και των εστιών έντασης που δεν φαίνεται ότι θα επιλυθούν άμεσα και συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά τόσο στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση όσο και στις προβλέψεις για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει πτώση του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενώ αντίθετα άνοδο του δείκτη στις μεγάλες και πολύ μεγάλες.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε μείωση στις 142 μονάδες έναντι 145 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) μείωση στις 142 μονάδες έναντι 147 το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε νέα πτώση στις 192 μονάδες έναντι 195 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, μειώθηκε οριακά σε 23% έναντι 24% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε σε υψηλότερο ποσοστό 27% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε μείωση στις 146 μονάδες έναντι 161 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 13% έναντι 20% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμα περισσότερο σε 5% για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μειώθηκε στις 157 μονάδες έναντι 163 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν μειώθηκε σε 20% έναντι 23% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 29% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και 32% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε μείωση στις 144 μονάδες έναντι 163 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε σε 17% έναντι 26% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωση μικρή πτώση στις 115 μονάδες έναντι 118 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 42%, ποσοστό που αυξάνεται σε 59% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος μειώθηκε στις 125 μονάδες έναντι 135 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 41%, ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσε άνοδο στις 133 μονάδες έναντι 121 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος αυξήθηκε σε 33% έναντι 25% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 50%.

Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσιάζεται αυξημένος στις 148 μονάδες έναντι 137 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 36%, έναντι 25% το προηγούμενο τρίμηνο. Για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 45%.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε πτώση στις 111 μονάδες έναντι 128 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 36% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 50% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε αντίθετα αύξηση και διαμορφώθηκε στις 149 μονάδες έναντι 139 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 35% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 40% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την συμβολή των μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας στην ανοδική εξέλιξη της απασχόλησης όπως αποτυπώθηκε στη μελέτη της ICAP CRIF για την Απασχόληση και την Ανεργία βάσει στοιχείων της Ελ.Στατ. που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της ICAP CRIF Leading Employers in Greece 2025.

Το 44% των CEOs απάντησαν ότι η συμβολή των μεταρρυθμίσεων ήταν υψηλή, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 55% στους CEOs των εμπορικών επιχειρήσεων και σημαντικά μειωμένο σε 7% μεταξύ των CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Το 43% των CEOs δήλωσε ότι η συμβολή των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας ήταν μέτρια, ενώ αντίθετα το 13% των CEOs θεωρούν ότι ήταν χαμηλή.

Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την θετική επίδραση της υιοθέτησης πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων των επιχειρήσεων. Το 27% των CEOS απάντησαν ότι η επίδραση είναι υψηλή, ποσοστό ωστόσο που μειώνεται σε 14% μεταξύ των CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Το 45% των CEOs δήλωσαν ότι η επίδραση είναι μέτρια, ποσοστό που αυξάνεται σε 54% για τους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το υπόλοιπο 28% των CEOs θεωρεί ότι είναι χαμηλή η επίδραση των πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων των επιχειρήσεων, ποσοστό που αυξάνεται σε 47% μεταξύ των CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ο σύμβουλος διοίκησης ΕΑΣΕ, Βασίλη Ραμπάτ δήλωσε: «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 2ο τρίμηνο του 2025 σημείωσε νέα πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η πτωτική πορεία του δείκτη εκφράζει την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα των CEOs για τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές εντάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την Ελληνική οικονομία.

Παράλληλα η μεγάλη πλειοψηφία των CEOs εκφράζουν την άποψη ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας συνέβαλλαν στην άνοδο της απασχόλησης με μέτρια ως υψηλή επίδραση. Επιπλέον ένας στους τρείς CEOs δηλώνει ότι οι πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας επιδρούν θετικά και σε υψηλό βαθμό στην επιτυχία των χρηματοοικονομικών στόχων που θέτουν οι επιχειρήσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.