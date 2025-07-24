Εταιρείες «φαντάσματα» προκάλεσαν ζημιά 13,4 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει σχετικό πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει κακουργηματικές πράξεις, όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα, μέσω εταιρειών που συνέστησαν με σκοπό να πάρουν πίσω χρήματα από την ΑΑΔΕ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές.

Όμως, η υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4.000.000 ευρώ για τη χρήση ενός και μόνο οικονομικού έτους σε συγκεκριμένες εταιρείες, προκάλεσε το ενδιαφέρον της Αρχής, που ξεκίνησε έρευνα η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη κυκλώματος.

Η Αρχή εντόπισε μία σειρά προσώπων, τα οποία φέρονται ότι δρούσαν οργανωμένα και συμμετείχαν σε κύκλωμα με στόχο να περάσουν κάτω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ, εισπράττοντας 4 και πλέον εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή φόρου, που φέρεται ότι προέκυψε ως πιστωτικό υπόλοιπο από εικονικές συναλλαγές που είχαν μεταξύ τους μέσα σε μόνο ένα έτος, ενώ η ζημία του εληνικού Δημοσίου ήταν πολλαπλάσια. Το τελικό εκτιμώμενο ποσό που αποκόμισαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) ήταν νεοσύστατες με χρονικό όριο τον Δεκέμβριο του 2023 και συστάθηκαν με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο.

Ακόμη ένα στοιχείο που κίνησε την προσοχή της Αρχής είναι ότι αν και οι εταιρείες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023, είχαν εξαιρετικά μεγάλο τζίρο, με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.

Ειδικότερα, η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους αυθημερόν πολλές φορές και τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.

Επιπλέον, όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε αναλάβει να υπογράφει πρόσωπο, το οποίο είναι γνωστό στην Αρχή από το παρελθόν, από άλλες υποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

