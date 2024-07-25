Η METLEN ανακοίνωσε τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2024.

 Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα €2.482 εκατ., σε σύγκριση με €2.516 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2023, παρά τη σημαντική μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

 €474 εκατ. Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), έναντι €437 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με παράλληλη αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου κατά 169 μονάδες βάσης.

 €282 εκατ. Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας έναντι €268 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,04 έναντι €1,94 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.774 εκατ., εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-resource). Παρά το εντατικό επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,76x, επίπεδο εφάμιλλο ή και καλύτερο από τις επιδόσεις εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις των οίκων FITCH και S&P, η Εταιρεία βρίσκεται ένα βήμα από την επίτευξη του στόχου κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο του 2024 επιβεβαιώνουν, την εδραίωση της METLEN στα ιστορικά υψηλά επίπεδα μεγεθών που έχει κατακτήσει μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό του 2022.

Σε μια χρονιά με έντονες προκλήσεις, σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, το επιχειρηματικό μοντέλο της METLEN, το οποίο έχει στον πυρήνα του τις σημαντικές συνέργειες που επιφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, καταδεικνύει για ακόμα μια φορά ανθεκτικότητα και μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την επίτευξη των φιλόδοξων επιχειρηματικών στόχων που έχουμε θέσει για το σύνολο τους έτους».

1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €2.482 εκατ. έναντι €2.516 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2023, σημειώνοντας μείωση 1%, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και συγκεκριμένα τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας (DAM: -54%) όσο και των τιμών του φυσικού αερίου (-33%).

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 8% στα €474 εκατ. έναντι €437 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επωφελούμενα τόσο από τις σταθερά ισχυρές επιδόσεις του Τομέα των Μετάλλων όσο και από τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της κερδοφορίας του Κλάδου της Ενέργειας και συγκεκριμένα της δραστηριότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η οποία συνεισέφερε περίπου το 1/3 του συνολικού EBITDA της Εταιρείας. Ταυτόχρονα, η METLEN πέτυχε και την ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους της, το οποίο σε επίπεδο EBITDA ενισχύθηκε από ~17% στο Α΄εξάμηνο του 2023 σε ~19% στο Α΄εξάμηνο του 2024. Αυτό ήταν αποτέλεσμα, κυρίως, της μεγαλύτερης συνεισφοράς στο μείγμα της κερδοφορίας της Εταιρείας, Τομέων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως είναι οι ΑΠΕ, η Μεταλλουργία και το Ελληνικό Utility.

H METLEN πέτυχε για ακόμα μία φορά την ιστορικά υψηλότερη επίδοσή της σε A’ εξάμηνο έτους με οδηγό τον Τομέα της Ενέργειας. Συγκεκριμένα, πέραν της σημαντικής συνεισφοράς της M Renewables (ΑΠΕ Ελλάδας και εξωτερικού), η οποία είδε την κερδοφορία της να αυξάνεται σημαντικά (+61%) σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2023, ο Κλάδος της Ενέργειας ευνοήθηκε επίσης από την ουσιαστική ενδυνάμωση του Ελληνικού Utility, το οποίο, σε επίπεδο μεριδίου αγοράς, προσέγγισε στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024 το 20% τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Κλάδος των Μετάλλων, στο Α’ εξάμηνο του 2024, ξεπέρασε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Α’ εξαμήνου του 2023, ως αποτέλεσμα τόσο της ενδυνάμωσης των premia του αλουμινίου, όσο και της τιμής του API της Αλουμίνας. Η επίδοση ρεκόρ σε επίπεδο εξαμήνου για τον Τομέα των Μετάλλων, οφείλεται κατά κύριο λόγω στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που της δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όσο και στον αυστηρό έλεγχο του κόστους.

Το τελευταίο, μετά και τη λήξη του συμβολαίου με τη ΔΕΗ και την πλήρη ανάληψη της ηλεκτροδότησης του εργοστασίου του αλουμινίου από την Protergia, αποτελεί βασικό άξονα της ενίσχυσης της κερδοφορίας του Τομέα των Μετάλλων το 2024 έναντι του 2023. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις, κομβικής σημασίας, συνέργειες που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μετάλλων, διατηρούν τη METLEN μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των Καθαρών Κερδών, Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, που ανήλθαν σε €282 εκατ., αυξημένα κατά 5% σε σύγκριση με τα €268 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023.

Ακολουθώντας την εποχικότητα των τελευταίων ετών, οι οικονομικές επιδόσεις της METLEN αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στο Β’ εξάμηνο του 2024, με οδηγό τον Κλάδο της Ενέργειας. Τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα νέα, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας, ενώ οι θετικές οικονομικές ροές επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων αυτών των επενδύσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών με απόλυτο έλεγχο στους βασικούς δείκτες μόχλευσης.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών και των παραχωρήσεων, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €12,2 εκατ. έναντι €7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με την προοπτική σημαντικής αύξησης στο Β’ εξάμηνο του 2024, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών ξεπερνά τα €800 εκατ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης, ξεπερνά το €1,2δισ.

Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα , όσο και για έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο Τομέας Υποδομών (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις) φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ:

Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €1.988 εκατ. που αντιστοιχεί σε 80% του συνολικού κύκλου εργασιών, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2023. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα €322 εκατ. αυξημένα κατά 6% έναντι €303 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2023.

H METLEN Energy & Metals, μέσω της νέας της δομής, έχει αποκτήσει μια ακόμα πιο δυναμική κι ευέλικτη μορφή, ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται, αλλά και αυτές που θα προκύψουν στο μέλλον. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (Renewables, Energy & Generation Management, Energy Customer Solutions, Integrated Supply & Trading and Power Projects ).

Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables που επεκτείνεται δυναμικά και στις πέντε ηπείρους ανέρχεται σε ~4,8 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~5,8 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της METLEN στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024 διαμορφώνεται πλέον στα 10,6 GW.

Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 0,9GW στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024, ανήλθε σε 632 GWhs. Από αυτές, οι 327 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 305 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού.

Η METLEN, συνεχίζοντας με αποτελεσματικότητα το Asset Rotation Model, προχώρησε εντός του Α΄ εξαμήνου σε μία συμφωνία στρατηγικής σημασίας με τη ΔΕΗ, η οποία αφορά στη διάθεση έργων συνολικής ισχύος ~2GW στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία (503MW), τη Ρουμανία (516MW), την Κροατία (445MW) και τη Βουλγαρία (500MW) με ορίζοντα υλοποίησης 3 έτη.

Το επιτυχημένο Asset Rotation Model επιτρέπει στην Εταιρεία να συνεχίζει απρόσκοπτα την ανάπτυξη της κερδοφορίας της M Renewables, κάνοντας ταυτόχρονα ορθή χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Εταιρεία διαθέτει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλά επίπεδα μόχλευσης και εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ.

Μέσω του Asset Rotation Model, ολοκληρώθηκε επίσης εντός του Α΄ εξάμηνου του 2024 η υπογραφή συμφωνιών πώλησης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) έργων (SPAs) συνολικής ισχύος ~531MW στην Ευρώπη.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ιδίων έργων της METLEN που αναπτύσσεται εντός Ελλάδος, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής ~340MW ενώ εντός του Β΄ εξαμήνου, αναμένεται η εκκίνηση κατασκευής για επιπλέον 550MW. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF).

Όσον αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο, η METLEN σήμερα κατασκευάζει πάνω από 1 GW Φ/Β έργα, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις ΑΠΕ, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, η METLEN προχώρησε, το Μάιο του 2024 στην υπογραφή δύο 10ετών PPA με την Keppel DC REIT για την παροχή ενέργειας σε δύο εγκαταστάσεις της Keppel DC REIT στο Δουβλίνο, που θα παράγεται από δύο Φ/Β πάρκα στην Ιρλανδία. Μέσω αυτών θα παρέχεται «πράσινη» ενέργεια, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.250 τόνους CO2 ετησίως.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμάνια, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €221 εκατ., ενώ επιπλέον €360 εκατ. βρίσκονται σε τελική φάση διαπραγμάτευσης.

Στοιχεία Ελληνικής Αγοράς – Α’ εξαμήνου 2024

Το Α’ εξάμηνο του 2024 χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική ενίσχυση της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, με την αύξηση να είναι της τάξης του 4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023. Τη μεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023, σημείωσε η παραγωγή από θερμικές μονάδες φυσικού αερίου, η οποία αυξήθηκε σχεδόν 40%, ενώ οι ΑΠΕ ακολούθησαν με αύξηση 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Στον αντίποδα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 30% ενώ οι εισαγωγές ενέργειας από τρίτες χώρες σχεδόν μηδενίστηκαν (~1%), από το επίπεδο του 15% της ζήτησης στο Α’ εξάμηνο του 2023.

Πιο αναλυτικά, οι τρείς σταθμοί συνδυασμένου κύκλου (CCGTs) και ο ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (CHP), παρήγαγαν στο Α’ εξάμηνο του έτους, αθροιστικά 3,9 TWh από 2,2 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2023, μία αύξηση της θερμικής παραγωγής της METLEN περίπου 80%. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει το 43,4% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου, από ~33% που ήταν το 2023.

Η σημαντική αύξηση της παραγωγής από θερμικές μονάδες το Α’ εξάμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023, οφείλεται κατά κύριο λόγο (παρά την προγραμματισμένη συντήρηση που έγινε τον Απρίλιο) στην (έστω και δοκιμαστική ακόμα αφού έμεινε 50 ημέρες εκτός) λειτουργία της νέα μονάδας CCGT (826 MW). Ως εκ τούτου, και λόγω της πολύ δυνατής ζήτησης, ειδικά στο Γ’ τρίμηνο του έτους, η παραγωγή του Β’ εξαμήνου αναμένεται σημαντικά ενισχυμένη. H νέα μονάδα CCGT, συμβάλλει αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μείγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης και ευελιξίας των μονάδων μας και την προμήθεια φυσικού αερίου (ΦΑ) σε ανταγωνιστικές τιμές, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την κερδοφορία του Β’ εξαμήνου και κατ’ επέκταση του 2024.

Η συνολική παραγωγή της εταιρείας εντός Ελλάδος, τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας, ανήλθε σε 4,2 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 17,3% της συνολικής ζήτησης, από 10,4% στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2023. Η METLEN, το τελευταίο έτος έχει καταφέρει σχεδόν να διπλασιάσει την παραγωγή της και άρα το μερίδιο αγοράς της, το οποίο τόσο λόγω της αύξησης της παραγωγής από ΑΠΕ όσο και λόγω της πλήρους ένταξης της νέα μονάδας CCGT (826 MW), αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και τα επόμενα έτη.



