DW: Η VARTA ξέμεινε από... μπαταρία

Aν έχετε αυτοκίνητο, τότε η μπαταρία που σας βοηθάει κάθε μέρα να ξεκινήσετε το καθημερινό σας δρομολόγιο φέρει πάνω της το ίδιο όνομα με την μικροσκοπική της «αδελφή» στα ακουστικά χωρίς καλώδιο, που ίσως έχετε στο αυτί σας ή την πηγή ενέργειας για ένα παλιότερης γενιάς AirPod. VARTA. Η ιστορική γερμανική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1887 στο Έλβανγκεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης, ήταν πάντα από τους κυρίαρχους του χώρου και προσπάθησε να προλάβει και το τρένο της ηλεκτροκίνησης με νέες τεχνολογίες, που έχουν πλέον ανάγκη κορυφαίες μάρκες αυτοκινήτων, όπως η Porsche.

Το όνειρο δεν κράτησε πολύ

To 2017 όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν κατ' ευχήν και η είσοδός της στο χρηματιστήριο φάνταζε ως η πιο λογική κίνηση. Τον Αύγουστο του 2021 η μετοχή της είχε φτάσει τα 165 ευρώ. Την περασμένη Δευτέρα είχε κατρακυλήσει στα 3,50. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της διοίκησης για την μετάβαση σε μια διαδικασία δικαστικής εκκαθάρισης, με στόχο να αποφευχθεί η πτώχευση. Για τους μετόχους αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα χάσουν τα πάντα.



Τα προβλήματα για το άλλοτε «σίγουρο χαρτί» του χρηματιστηρίου δεν προέκυψαν από το πουθενά. Ηδη το 2022 η επιχείρηση κατέγραψε ζημίες της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ παρά το τζίρο των 800 εκατομμυρίων. Οι λόγοι ήταν πολλοί. Οι παραγγελίες μεγάλων πελατών όπως η Apple έπεσαν κατακόρυφα. Η πανδημία προκάλεσε ελλείψεις στην τροφοδοσία, καθυστερήσεις στην παραγωγή και σημαντική απώλεια κερδών. Μια κυβερνοεπίθεση το 2023 παρέλυσε την επιχείρηση και αυτός είναι και ο λόγος που ακόμα δεν υπάρχουν ασφαλή οικονομικά στοιχεία για την πορεία της το 2023. Και ο ανταγωνισμός από την πολύ πιο φτηνή Κίνα γινόταν όλο και πιο αδυσώπητος.

Η αγωνία των εργαζομένων

Οι περίπου 4.500 εργαζόμενοι συνειδητοποιούν τώρα ότι στον παγκοσμιοποιημένο πλανήτη όλα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα και η ανασφάλεια για το αύριο να πάρει τη θέση της πρότερης σιγουριάς να εργάζεσαι σε μια ιστορική, αλλά καινοτόμο επιχείρηση.



Τα μάτια είναι τώρα στραμμένα στην Porsche AG που κατέχει ένα κομμάτι της εταιρείας και χρειάζεται την επιβίωση της, αφού εκεί παράγεται ένας συγκεκριμένος τύπος ταχυφορτιζόμενης μπαταρίας, που... φυτεύεται στο υβριδικό μοντέλο Porsche 911 Carrera GTS. Το θέμα δεν είναι απλώς οικονομικό, αφού το συγκεκριμένο αυτοκίνητο επρόκειτο να αποτελέσει την απόδειξη ότι η παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία έχει πιάσει το νόημα των καιρών και ατενίζει με αισιοδοξία το (ηλεκτροκίνητο) μέλλον.. Υπάρχει βεβαίως και ο βιομηχανικός πατριωτισμός. Η πτώχευση μιας εταιρείας μπαταριών γνωστής σε όλο τον πλανήτη θα έδινε νέα τροφή στις συζητήσεις για την καθυστέρηση των γερμανικής βιομηχανίας στον συγκεκριμένο τομέα, που την κάνει κατά γενική ομολογία να τρέχει ασθμαίνοντας πίσω από τους Κινέζους.

Ζητείται ένεση ρευστότητας

Η ελπίδα είναι τώρα ότι τόσο η Porsche, όσο και ο Αυστριακός όμιλος Τρόινερ που κατέχει το 50,1% των μετοχών, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να αποφευχθεί η ολική καταστροφή. Λόγος γίνεται για μια πρώτη «ένεση ρευστότητας» ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ.



Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φαίνεται αναπόφευκτο είναι η λήψη σκληρών μέτρων, όπως ο μηδενισμός των μετοχών προκειμένου να πειστούν οι δανειστές να διαγράψουν ένα μέρος των χρεών της εταιρείας. Λόγος γίνεται φυσικά και για σχέδια πλήρους αναδιοργάνωσης με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις μονάδες παραγωγής, αλλά κυρίως για τον αριθμό των εργαζομένων. Ανησυχητικά ακούγονται στα αυτιά των τελευταίων και σχέδια για πλήρες η εν μέρει πέρασμα της επιχείρησης στα χέρια των δανειστών, προκειμένου να αποφευχθεί η διάλυσή της. Το σίγουρο είναι ότι η επόμενη φάση θα είναι πολύ μακριά από την εικόνα που έδινε μια στιβαρή και αξιόπιστη επιχείρηση μόλις μερικά χρόνια πριν. Και σε όλα τα σενάρια οι μέτοχοι προβλέπεται να μείνουν με άδειες τσέπες.





