Τράπεζα Πειραιώς: Μείωση προμηθειών και χρεώσεων

Μείωση προμηθειών και χρεώσεων ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, η Πειραιώς προχωρά σε νέα μείωση κατά 50% στο τιμολόγιο χρεώσεων της διατραπεζικής υπηρεσίας IRIS payments για επαγγελματική χρήση, με στόχο να ενθαρρύνει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και να διευκολύνει περαιτέρω την αποδοχή άμεσων πληρωμών από ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η Τράπεζα για την περαιτέρω ενίσχυση της προσβασιμότητας στις τραπεζικές υπηρεσίες της, μηδενίζει την προμήθεια εξερχόμενης μεταφοράς πίστωσης έως 15.000 ευρώ από ιδιώτη μέσω Phone Banking καθώς και την προμήθεια για την πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης Τράπεζας από ιδιώτη μέσω Phone Banking. Σήμερα, η προμήθεια και στις δύο κατηγορίες συναλλαγών ανέρχεται σε 6 εύρω.

"Η Πειραιώς επικαιροποιεί συνεχώς την πολιτική προμηθειών της για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και τις ανάγκες των πελατών της" τονίζει η τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

