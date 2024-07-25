Πτώση στα χρηματιστήρια σε ΗΠΑ και Ασία μετά το «πλήγμα» σε μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν τα χρηματιστήρια σε ΗΠΑ και Ασία καθώς οι επενδυτές ξεπουλούν μετοχές σε εταιρείες τεχνολογίας, με τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης (AI) να πλήττονται ιδιαίτερα.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη, ο S&P 500 έχασε 2,3% και ο τεχνολογικός Nasdaq «έπεσε» σε ποσοστό 3,6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 2022. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 1,2%.

Οι απώλειες προήλθαν από μεγάλες εταιρείες όπως η Nvidia, η Alphabet, η Microsoft, η Apple και η Tesla.

Την Πέμπτη, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε πτώση στην Ασία καθώς υποχώρησε περισσότερο από 3%.

Οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, ειδικά αυτών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν ηγηθεί της ανόδου των φετινών κερδών στις αγορές.

Ο γίγαντας τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, ο οποίος υπήρξε ένας από τους κύριους ωφελημένους της «έκρηξης» της τεχνητής νοημοσύνης, είδε τις μετοχές του να πέφτουν κατά 6,8%. Έχει χάσει περίπου το 15% της αξίας του τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα στα τέλη Αυγούστου.

Οι μετοχές της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων του πολυδισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, Tesla, υποχώρησαν περισσότερο από 12% μετά την απογοήτευση των επενδυτών από τα τελευταία οικονομικά της αποτελέσματα.

Η τιμή της μετοχής της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google και της YouTube, κατέγραψε πτώση 5%. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών, αλλά είπε ότι οι δαπάνες της θα παραμείνουν υψηλές για το υπόλοιπο του 2024.

Η Alphabet, όπως πολλοί από τους ανταγωνιστές της, έχει αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της τεχνολογίας AI.

Στην Ασία, οι κατασκευαστές τσιπ Renesas Electronics και Tokyo Electron στην Ιαπωνία και η SK Hynix της Νότιας Κορέας ήταν μεταξύ αυτών που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση.

«Οι επενδυτές ανησυχούν τώρα περισσότερο για όλες αυτές τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς για την ώρα να υπάρχουν έσοδα», δήλωσε ο Jun Bei Liu, Διευθυντής Χαρτοφυλακίου στην Tribeca Investment Partners.

«Δεν νομίζω ότι αυτό θα σηματοδοτήσει την αρχή της δυσπιστίας στην τεχνητή νοημοσύνη... απλώς σημαίνει ότι οι επενδυτές θα επικεντρωθούν περισσότερο στις αποδόσεις σε αυτόν τον τομέα παρά στην αγορά ολόκληρου του κλάδου», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές είναι επίσης επιφυλακτικοί μετά τις μεγάλες εκπλήξεις στην εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και το χρονοδιάγραμμα μείωσης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

