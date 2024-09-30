Λογαριασμός
Στο υπουργικό το νέο Μεσοπρόθεσμο - Φρένο σε νέες παροχές

Τυχόν υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος θα πηγαίνει για μείωση του δημοσίου χρέους

Υπουργείο οικονομικών

Τα ανώτατα όρια ετήσιας αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών για την περίοδο 2025-2028 περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαρθρωτικό σχέδιο το οποίο συζητείται σήμερα στο υπουργικό και προωθείται για κατάθεση στην Κομισιόν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ εφεξής ακόμα και εάν υπάρχει υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να κάνουν νέες παροχές παρά μόνο όσες έχουν περιληφθεί στα νέα όρια αύξησης των δαπανών.

Τυχόν υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος θα πηγαίνει για μείωση του δημοσίου χρέους.

