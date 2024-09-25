Κλειδώνουν «ένα- ένα» τα μεγέθη του νέου μεσοπρόθεσμου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εξακόσια εξήντα εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις θα είναι τελικά το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη.

Συγκεκριμένα αντί για 2,1%, το νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα – Fiscal Structural Plan – που θα καταθέσει η Ελλάδα στην Κομισιόν την εβδομάδα 7-11 Οκτωβρίου – θα προβλέπει 2,4%.

Είναι ακριβώς αυτές οι δημοσιονομικές επιδόσεις που επιτρέπουν στην Ελληνική Κυβέρνηση να «αποσπάσει» από τις Βρυξέλλες την έγκριση τους ώστε το 2025 να αυξήσει τις δαπάνες της κατά 3,5% περίπου από το 3% που ορίζουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες.

Και είναι αυτή η Κοινοτική έγκριση – που θα οριστικοποιηθεί κι επίσημα εντός της εβδομάδας – που καθιστά εφικτή την υλοποίηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ καθώς έδωσε «αέρα» 500-600εκατ€.

Το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα φέτος οδηγεί λόγω carry over και σε υψηλότερο για το 2025 και μένει να δούμε που θα βάλει τον πήχη το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα υπάρχει και αναθεώρηση των ρυθμών ανάπτυξης προς τα κάτω.

Η αρχική εκτίμηση της Ελληνικής πλευράς έκανε λόγο για ανάπτυξη φέτος 2,5% και 2,6% το 2025.

Λόγω της υποχρέωσης όμως για σύμπλευση με τις προβλέψεις της Κομισιόν οι ρυθμοί στο...χαρτί θα πέσουν καθώς οι Βρυξέλλες εκτιμούν φέτος ανάπτυξη 2,2% και 2,3% για το 2025.

Η πραγματικότητα λέει ότι η Ελληνική οικονομία έτρεξε το πρώτο μισό της χρονιάς με 2,2% με βάση τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ.

Παρά την αναθεώρηση επί τα χείρω, η ελληνική οικονομία θα μεγεθυνθεί σχεδόν 3 φορές περισσότερο από αυτήν της Ευρωζώνης (0,8%) φέτος. Και είναι ακριβώς αυτοί οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης που θα βοηθήσουν την κυβέρνηση να επιτύχει το στόχο της μείωσης του χρέους κατά 20 μονάδες έως το 2028.

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη και τη συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ρίξει το χρέος μέσα σε 4 χρόνια από το 152,7% φέτος στο 130% στο τέλος του 2028.

Προς την κατεύθυνσης της τάχιστης μείωσης του χρέους θα λειτουργήσει και η συνέχιση της τακτικής που έχει υιοθετηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων. Αυτή τη φορά θα αποπληρωθούν πρόωρα 8δισ€ (χρέη στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου) που λήγουν τα έτη 2026-2027-2028 ( 2,65δισ€/έτος) με την Αθήνα να πληρώνει 5δισ€ έως το τέλος του τρέχοντος έτους και τα υπόλοιπα 3δισ€ το Δεκέμβριο του 2025.

Η φετινή είναι η Τρίτη φορά που η Ελλάδα επισπεύδει την αποπληρωμή ενός πακέτου δανείων.

Ενισχυτικά λειτουργούν και οι αποκρατικοποιήσεις, κομμάτι στο οποίο εσχάτων υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα. Τον τελευταίο χρόνο έχει ολοκληρωθεί η έξοδος του Δημοσίου σε 3 από τις 4 συστημικές τράπεζες (Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς).

Τη Δευτέρα ξεκινά η διάθεση πρόσθετου ποσοστού 1-10-12% της Εθνικής Τράπεζας που ανήκει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε η διάθεση του 22% από το 40% που είχε αρχικά το ΤΧΣ. Στις 6 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί και η παραχώρηση της Αττικής Οδού στο νέο παραχωρησιούχο (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) που από μόνη της θα ρίξει το χρέος κατά 1,5 μονάδα.

Εφόσον οι προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης ευοδωθούν, το 2029 η Ελλάδα θα πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο (ως ποσοστό του ΑΕΠ) χρέος στην Ευρώπη και θα αντικατασταθεί σύμφωνα και με τις προβλέψεις του ΔΝΤ από την Ιταλία.



