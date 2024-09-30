Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ένα 24ωρο πριν την εκπνοή της διορίας που έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών στους ελεύθερους επαγγελματίες για να εγγραφούν στο σύστημα πληρωμών IRIS, και μεγάλη μερίδα αυτών εξακολουθεί να ….σφυρίζει αδιάφορα.

Για την ακρίβεια 1 στους 4 δεν αυτήν τη στιγμή είναι εκτός συστήματος.

Τα στοιχεία από τη ΔΙΑΣ που έχει στη διάθεση του το skai.gr δείχνουν ότι από τις 715.000 συνολικά των ελεύθερων επαγγελματιών μόνο οι 545.000 μπορούν αυτή τη στιγμή να παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να πληρώνουν με το σύστημα IRIS. Οι 60.000 από αυτούς εγγράφηκαν τον Σεπτέμβριο.

Βέβαια, άλλο παρέχω τη δυνατότητα πληρωμής με IRIS και άλλο τι κάνω στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι μόλις το 16% , περίπου 87.200 , το έχουν χρησιμοποιήσει. Οι υπόλοιποι 457.800 δεν έχουν δεχτεί ούτε μια πληρωμή μέσω IRIS.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο έγιναν 86.000 πληρωμές μέσω του IRIS από τους ιδιώτες στους επαγγελματίες με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 6εκατ€. Τον αντίστοιχο περσινό μήνα, έγιναν μόλις 7.400 πληρωμές. Παρατηρείται δηλαδή 11πλασιασμός παρότι τόσες χιλιάδες επαγγελματίες παραμένουν ανενεργοί ή εκτός συστήματος. Οπότε πεδίον δόξης λαμπρό για βελτίωση



Συνολικά πάντως στις πληρωμές μεταξύ των ιδιωτών το IRIS κυριολεκτικά… ανθεί.

Οι χρήστες έχουν φτάσει τα 3,15 εκατομμύρια, σχεδόν δηλαδή το 30% του πληθυσμού και το 50% όσων έχουν web bankinng και το 65% είναι ενεργοί. Οι 120.000 είναι «φρέσκοι» χρήστες, του Σεπτεμβρίου.

Μόνο τον Σεπτέμβριο, οι συναλλαγές μεταξύ φίλων έφτασαν τα 4 εκατ. ευρώ και τα ποσά που «άλλαξαν χέρια» έφτασαν τα 218εκατ€.

Συνολικά, τους πρώτους 9 μήνες του έτους οι συναλλαγές μέσω έχουν ξεπεράσει τα 34εκατ. , +150% από πέρυσι, και τα ποσά που διακινήθηκαν αγγίζουν τα 3,7δισ€, +115% από πέρυσι.

2/3 συναλλαγές είναι για ποσά έως 50€ και 1/4 έως 10€



Από αύριο πάντως – στη θεωρία – ο πελάτης που συναλλάσσεται με ελεύθερο επαγγελματία θα μπορεί να του ζητήσει να πληρώσει με IRIS. Κι όταν οι έλεγχοι αρχίσουν όποιος βρεθεί εκτός συστήματος θα του επιβληθεί πρόστιμο 1500€



Το μεγάλο πλεονέκτημα των πληρωμών αυτών είναι ότι εντελώς δωρεάν για ποσά έως 500€ (είτε μεταξύ πολιτών είτε για πληρωμές σε επαγγελματίες) με τη χρήση μόνο του κινητού τηλεφώνου. Ειδικά για τις συναλλαγές με τους ελεύθερους επαγγελματίες το όριο των 500€/ημέρα ισχύει ανά συναλλαγή και όχι ανά πελάτη. Μπορεί για παράδειγμα ένας επαγγελματίας να λάβει σε μια μέρα 5 πληρωμές των 500€ (σύνολο 2.500€) εντελώς δωρεάς για τους πολίτες ενώ εκείνος επιβαρύνεται με τις μισές σχεδόν προμήθειες από αυτές που έχουν οι πληρωμές με POS.



Για τη χρήση του IRIS είναι προϋπόθεση η ενεργοποίηση του Web ή mobile banking.

Οι πληρωμές μέσω IRIS μπορούν να γίνουν από το κινητό τηλέφωνο του πελάτη, μέσω σάρωσης κωδικού QR, ή μέσω κωδικών πληρωμής RF (αρκετά διαδεδομένη μέθοδος σε λογαριασμούς ρεύματος, τηλεφωνίας, για παράβολα κ.ά.) ή μέσω της υπηρεσίας IRIS e-commerce, αν πρόκειται για ηλεκτρονικά καταστήματα.



