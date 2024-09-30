Λήγει σήμερα Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024, στις 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων για 75.000 εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Έως σήμερα, έχουν ήδη υποβληθεί 83.835 αιτήσεις, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των εργαζομένων για νέες δεξιότητες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) υλοποιεί το μεγαλύτερης κλίμακας πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, με στόχο την κατάρτιση και πιστοποίηση 500.000 ανέργων και εργαζομένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η νέα δράση υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Next Generation EU και έχει ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εργαζόμενων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training vouchers).

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, εκ των οποίων οι 12 ώρες θα πραγματοποιηθούν με διά ζώσης εκπαίδευση, τουλάχιστον 48 ώρες με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher) και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε 400 ευρώ (μικτά).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise/katartisi-ergazomenon.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενταχθούν στο μητρώο ωφελουμένων και, μετά την ανακοίνωση του μητρώου, θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από λίστα, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 600 προγράμματα κατάρτισης, που προσφέρουν περισσότεροι από 200 πάροχοι Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/

