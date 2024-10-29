Στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο

Toυ Xρυσόστομου Τσούφη

Το δρόμο για τη Βουλή παίρνει πιθανότατα αύριο Τετάρτη, το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις που στην πλειοψηφία τους μειώνουν τα «βάρη» για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις.



ΑΚΙΝΗΤΑ



ΕΝΦΙΑ : Διπλασιάζεται η έκπτωση στο 20% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας έως 500.000€ που ασφαλίζουν την περιουσία τους για φυσικές καταστροφές (σωρευτικά για πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς).

Για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας από 500.000€ η έκπτωση παραμένει στο 10% εφόσον βεβαίως ασφαλιστούν. Αν οι ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας το αμελήσουν ή το αγνοήσουν δεν πρόκειται να αποζημιωθούν από το Δημόσιο σε περίπτωση καταστροφής της περιουσίας τους.



ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ : Καθιερώνεται τριετής απαλλαγή από το φόρο ενοικίων για τους ιδιοκτήτες εκείνους που θα ανοίξουν τα κλειστά έως τώρα (και τουλάχιστον για τα τελευταία 3 χρόνια) ακίνητα τους και θα τα διαθέσουν στην αγορά. Προϋποθέσεις να τα διαθέσουν για μακροχρόνια μίσθωση, να μην ξεπερνούν τα 120τ.μ και να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.

Η απαλλαγή αφορά και τις μετατροπές των βραχυχρόνιων μισθώσεων ( τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια) σε μακροχρόνιες.



ΦΠΑ : Προβλέπεται η αναστολή για ένα ακόμη έτος, έως το τέλος του 2025 του ΦΠΑ για τις πωλήσεις των νεόδμητων ακινήτων.



Φόρος Υπεραξίας : Επίσης έως το τέλος του 2025 θα παγώσει και ο φόρος υπεραξίας. Επιβάλλεται με συντελεστή 15% στις περιπτώσεις που προκύπτει θετική διαφορά ( δηλαδή ανώτερη τιμή) ανάμεσα στην τιμή κτήσης και συνέχεια πώλησης ενός ακινήτου.



ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



Τέλος επιτηδεύματος : Καταργείται από το 2025 για όλα τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή για ελεύθερους επαγγελματίες, επιτηδευματίες και αυτοαπασχολούμενους αλλά και μπλοκάκια.

Πλέον θα διατηρηθεί μόνο για τα νομικά πρόσωπα με ορίζοντα κατάργησης του το 2027.



Τεκμαρτό Εισόδημα : Μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που ισχύει για οικισμούς έως 1500 κατοίκους (Σήμερα ισχύει για ηπειρωτικούς οικισμούς έως 500 κατοίκους και νησιά έως 3.500 κατοίκους)



Επιπλέον το κριτήριο του μέγιστου μισθού εργαζομένου ως βάση σύγκρισης μεταφέρεται στο τέλος, ως πεδίο σύγκρισης μετά την προσμέτρηση των λοιπών κριτηρίων (Σήμερα στον μέγιστο μισθό εργαζομένου προστίθενται ο τζίρος και ποσοστό του μισθολογικού κόστους)

Αυξάνεται ακόμη ο μέσος τζίρος του ΚΑΔ με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο αριθμός των επαγγελματιών που επιβαρύνονται με προσαύξηση 5% στο ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα όταν ξεπερνούν τον συγκεκριμένο τζίρο.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Εισφορές : Μειώνονται από την πρωτοχρονιά κατά μία μονάδα. 50% αφορά τις εισφορές των μισθωτών και 50% τις εισφορές των εργοδοτών.



Ασφάλιση για φυσικές καταστροφές : Γίνεται υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση με τζίρο άνω των 500.000€. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αποζημιώνονται.



Φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις



ΦΟΡΟΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ



Καθιερώνεται σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου κάθε χρόνο.

Προβλέπεται επίσης κλιμάκωση της έκπτωσης φόρου στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής του :

4% για υποβολή δήλωσης από 15/3 έως 30/4

3% για υποβολή δήλωσης από 1/5 έως 15/6

2% για υποβολή δήλωσης από 16/6 έως 15/7



Για πρώτη φορά επιβάλλονται πρόστιμα 2.500€ στα ηγετικά στελέχη οργανισμών του Δημοσίου ( Διοικητές, Γραμματείς, Διευθυντές) για τυχόν καθυστερήσεις ή λάθη στην αποστολή στην ΑΑΔΕ των στοιχείων εκείνων που είναι απαραίτητα για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.



ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ



Θεσπίζεται από 1ης Νοεμβρίου αφορολόγητο έως 300€/μήνα για τα φιλοδωρήματα με κάρτα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ταυτόχρονα ορίζεται ότι εργοδότες που τυχόν θελήσουν να μειώσουν τους μισθούς δηλώνοντας μέρος αυτών ως φιλοδωρήματα, θα καταβάλλουν πρόστιμο 22% επί της μείωσης των τακτικών αποδοχών.



Ι.Χ.



Ασφάλιση για φυσικές καταστροφές : Υποχρεωτικά κάθε Ι.Χ. ( ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης )πρέπει να ασφαλιστεί για φυσικές καταστροφές. Θα ισχύσει για κάθε νέο συμβόλαιο ή ανανέωση παλιού.



ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαλλαγή 15% στο φόρο ασφαλίστρου υγείας για παιδιά

Αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 22% εφημεριών γιατρών ΕΣΥ. Μέσο όφελος 150€/μήνα

Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των χρηματικών παροχών των εργοδοτών σε νέους γονείς έως 5.000€ ετησίως, προσαυξανόμενων κατά 5.000€/τέκνο. Ισχύει για 12 μήνες από την απόκτηση τέκνου

Απαλλάσσονται από το φόρο voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς που παρέχουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους.

