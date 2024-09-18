Μείωση κατά 277 εκατ. ευρώ παρουσίασε η αξία των «κόκκινων» δανείων που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) το δεύτερο τρίμηνο του 2024, στα 69,77 δισ. ευρώ, έναντι 70.045 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζας της Ελλάδος η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε σε 22,788 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2024, από 22,903 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 115 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 22,750 δισ. ευρώ στο τέλος του β' τριμήνου του 2024. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 11,156 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 38 εκατ. ευρώ στο τέλος του β' τριμήνου του 2024.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 99 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,097 δισ. ευρώ στο τέλος του β' τριμήνου του 2024.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 63 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 37.883 δισ. ευρώ στο τέλος του β' τριμήνου του 2024. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 29 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15,637 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 36 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 21,956 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

