Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται 140 άτομα που ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και μία απόδοση ΦΠΑ, ύψους άνω των 11 εκ.ευρώ.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση των λογαριασμών των 140 προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι ένας παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας, μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης, μέχρι του ποσού των περίπου 140 με 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει ήδη διαβιβάσει το πολυσέλιδο πόρισμά του τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια, ζητώντας να ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.