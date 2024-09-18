Αιφνιδιαστική παραίτηση του CEO της Campari

Την παραίτησή του υπέβαλε αιφνιδιαστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Campari, Ματέο Φαντατσιότι, μετά από μόλις πέντε μήνες που παρέμεινε επικεφαλής του ιταλικού ομίλου αλκοολούχων ποτών.

Η εταιρεία επικαλείται προσωπικούς λόγους για την αποχώρησή του.

Οι μετοχές της μιλανέζικης εταιρείας που παράγει το πορτοκαλί απεριτίφ Aperol σημείωσαν πτώση 4,9%, μετά την ξαφνική αποχώρηση.

Ο Φαντατσιότι είχε αναλάβει καθήκοντα τον Απρίλιο, διαδεχόμενος τον Bob Kunze-Concewitz που ήταν στο τιμόνι από το 2007.

Ο Φαντατσιότι είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως διευθύνων σύμβουλος της Campari Asia Pacific πριν προαχθεί σε αναπληρωτή CEO πέρυσι.

«Ήταν προνόμιο για μένα να είμαι μέλος του Ομίλου Campari για σχεδόν πέντε χρόνια και να ηγούμαι αυτού του οργανισμού από τον Απρίλιο του 2024», είπε στη δήλωσή του.

«Ενώ έχω πάρει την απόφαση να αποχωρήσω, εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους, ιδιαίτερα στον πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο και την ηγετική ομάδα» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

