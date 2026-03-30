Μείωση 1,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
- Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 4,6%.
- Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,5% (με τον δείκτη της βιομηχανίας τροφίμων να αυξάνεται 2,6%).
Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,9% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2026, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.
