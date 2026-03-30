Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.017,97 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 0,32%

Χρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να παρουσιάζονται επιφυλακτικοί καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, χωρίς ενδείξεις γρήγορης αποκλιμάκωσης.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.017,97 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,32 %.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,67%), της Motor Oil (+1,07%), της ΔΕΗ (+0,80%) και του ΔΑΑ (+0,58%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-2,28%), της Viohalco (-2,16%), της Metlen (-1,88%), της Πειραιώς (-1,42%) και της Aktor (-1,20%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 54 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,01%) και Γενική Εμπορίου (+5,63%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:CrediaBank (-10,59%) και Εβροφάρμα (-5,40%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

