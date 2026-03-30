Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Σημαντικές απώλειες στην Ασία

Ήπια ανοδικές τάσεις επικρατούν στις ευρωαγορές τη Δευτέρα, ενώ με σημαντικές απώλειες έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια.

Ήπια άνοδος στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,10%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει οριακή πτώση 0,01%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,14%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,01%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,30%.

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει οριακή άνοδο 0,05% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται ανοδικά κατά 0,45%.

Άνοδος για τα futures στη Wall Street

Ήπια ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,29%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,33%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν κέρδη 0,29%.

Πτωτικά τα ασιατικά χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα στις αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει πτώση 2,10%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 2,97%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε αρνητικά κατά 2,94% και ο Nikkei κατέγραψε απώλειες 2,79%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -0,24%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 0,86% χαμλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 0,65%.

Άνοδος του δολαρίου

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,1501 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,5930 γεν, στο 0,8680 με τη στερλίνα και στο 0,9196 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,38% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,6700 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,3246 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.