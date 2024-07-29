McDonald’s: Υποχώρησαν τα έσοδα για πρώτη φορά από το 2020 

Κάμψη, για πρώτη φορά από το 2020, κατέγραψαν τα έσοδα της McDonald’s Corp. για το β’ τρίμηνο του έτους, κινούμενα ταυτόχρονα χαμηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις της αλυσίδας (ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για εστιατόρια που είναι ανοιχτά για πάνω από έναν χρόνο) υποχώρησαν 1% σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Ο κολοσσός κατέγραψε πτώση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που έχει παρουσία.

Σύμφωνα με το CNBC, η μετοχή του κολοσσού είναι αμετάβλητη στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ καταγράφει πτώση 15% από τις αρχές του χρόνου, ενώ την ίδια στιγμή άνοδο 14% σημειώνει ο δείκτης S&P 500.

Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της McDonald’s σημειώνει επιβράδυνση καθώς καταναλωτές σε όλο τον κόσμο περιορίζουν τα Big Macs, λόγω των αυξήσεων των τιμών, αλλά και των περιορισμών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου ο κολοσσός fast food λάνσαρε μια προσφορά “γεύματος 5 δολ.” στις ΗΠΑ με στόχο να πείσει τους καταναλωτές ότι συνεχίζει να αποτελεί μια προσιτή επιλογή.

Τα πρώτα αποτελέσματα υποδηλώνουν πως η συγκεκριμένη κίνηση προσελκύει καταναλωτές, η όποια τόνωση στις πωλήσεις, όμως, θα φανεί αργότερα μέσα στο έτος. Επίσης, η εταιρεία έχει δημιουργήσει και μενού “περιορισμένης έκδοσης”, με την ελπίδα ότι θα προσελκύσει τους καταναλωτές.

Η αλυσίδα θα παραμείνει επικεντρωμένη στην “αξιόπιστη, καθημερινή αξία” καθώς οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί, δήλωσε ο CEO Chris Kempczinski. Άλλες στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου περιλαμβάνουν τη σειρά κοτόπουλου καθώς και το πρόγραμμα πιστότητας.

Εκτός ΗΠΑ, το μποϊκοτάζ στη McDonald's, λόγω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, συνεχίζει να πλήττει τις πωλήσεις στην περιοχή που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία έχει προειδοποιήσει ότι η πτώση στη συγκεκριμένη περιοχή θα συνεχιστεί μέχρι να επιλυθεί η κατάσταση. Η McDonald’s ανακοίνωσε επίσης πως οι πωλήσεις στα δικά της καταστήματα υποχώρησαν σε Κίνα και Γαλλία.

Τα κέρδη, εξαιρουμένων ορισμένων στοιχείων, διαμορφώθηκαν στα 2,97 δολ. ανά μετοχή, κάτω από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις.

Η McDonald’s διατήρησε τις προβλέψεις της για τα νέα καταστήματα και για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους.

Πηγή: skai.gr

