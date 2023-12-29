Μια μαρίνα που βρίσκεται στην καρδιά της αθηναϊκής Ριβιέρας και σε απόσταση μόλις 6 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, με εύκολη πρόσβαση από κάθε σημείο της πόλης, μέσω ενός πυκνού δικτύου συγκοινωνιών. Η μαρίνα Φλοίσβου είναι ταυτόχρονα ένας μοναδικός προορισμός αναψυχής, που προσφέρει δυνατότητες ελλιμενισμού υψηλού επιπέδου και όχι μόνο. Έχει καθημερινά επισκέπτες - λάτρεις της φύσης που θέλουν να απολαύσουν τον Αττικό γαλάζιο ουρανό στα 25 στρέμματα πρασίνου, που έχουν δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό. Στα 8.200 τ.μ. εγκαταστάσεων οι επισκέπτες μπορούν να ψυχαγωγηθούν, να κάνουν τις αγορές τους, να πιούν τον καφέ τους ή να δοκιμάσουν εγχώριες και διεθνείς γεύσεις στα εστιατόριά της. Από το 2014 φιλοξενεί το πρώτο επισκέψιμο πλωτό μουσείο της Ελλάδας, τη “Νεράιδα”, ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Η μαρίνα του Φλοίσβου είναι μια μικρή πόλη μέσα στη πόλη, όπου ο επισκέπτης απολαμβάνει τον πολιτισμό και την διασκέδαση.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας της, η μαρίνα Φλοίσβου έχει επιλέξει ως στρατηγική προσέγγιση την βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί έτσι ηγετικό πρότυπο για την θαλάσσια τουριστική οικονομία στη χώρα μας, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους επισκέπτες, τους συνεργάτες της. Εφαρμόζοντας ένα δυναμικό και περιεκτικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας & περιβάλλοντος, λειτουργεί με αφοσίωση στη φροντίδα του ανθρώπινου δυναμικού της και βέβαια πάντοτε σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητές της. Ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αναβαθμίζουν την εκπαίδευσή τους σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμοι και να ανταποκρίνονται άμεσα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Μαρίνα Φλοίσβου με διαχειριστή την LAMDA Flisvos Marina Α.Ε.- αποτελεί επένδυση του Ομίλου LAMDA Development, καλύπτει χερσαία έκταση 90 στρεμμάτων.

Σε αυτά τα 20 χρόνια έχουν καταβληθεί φόροι 41,37 εκατ. ευρώ, έχουν καταβληθεί ενοίκια προς το Δημόσιο (ΕΤΑΔ) 106,56 εκατ. ευρώ και 1,8 εκατ. ευρώ προς το Δήμο Π. Φαλήρου . Η μαρίνα Φλοίσβου έχει εκτίμηση τζίρου 22 εκατ. ευρώ μόνο για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2023 και δαπάνες στην τοπική κοινωνία ύψους περίπου στα 200 εκ. εκατ. ευρώ. Έχει συνεργαστεί με 68 κοινωνικούς φορείς, φιλοξενώντας έως σήμερα περισσότερες από 150 δράσεις σωματείων, ΜΚΟ, συλλόγων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αξία δράσεων κοινωνικής συνεισφοράς 1,2 εκατ. ευρώ και απασχολεί καθημερινά 1.500 άτομα (προσωπικό μαρίνας, καταστημάτων, πληρώματα, συνεργεία, προμηθευτές κ.α.).

Το κεφάλαιο της επένδυσης έφθασε τα 56,6 εκατ. ευρώ, έχει 310 συνολικά θέσεις ελλιμενισμού με το 50% να είναι για Mega yachts άνω των 30μ. ενώ παράλληλα διαθέτει και 27 εμπορικούς χώρους, δυνατότητες μοναδικές τόσο στον Ελλαδικό χώρο, όσο και σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο.



Το μέγιστο βάθος της λιμενολεκάνης είναι 16μ με δυνατότητα εξυπηρέτησης Mega Yacht έως 110μ ., έχει ενισχυμένη προστασία έναντι έντονων καιρικών συνθηκών, διαθέτει χώρο υψηλής ασφάλειας ISPS, τμήμα υποδοχής για την εξυπηρέτηση των πελατών, VIP Concierge, υπάρχει ηλεκτροδότηση ανά θέση ελλιμενισμού (από 32 έως 1.200Amps) και παροχή πόσιμου νερού. Παράλληλα προσφέρει δίκτυο τηλεπικοινωνίας & Internet υψηλής ταχύτητας (ADSL-VDSL) ανά θέση, καθώς και free Wi-Fi σε όλη την εγκατάσταση. Επιπλέον διαθέτει ελικοδρόμιο, σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων, wc και ντους για πελάτες και επισκέπτες, ευκολίες πρόσβασης για ΑΜΕΑ, καθημερινή 24ώρη λειτουργία λιμένα με προσωπικό για παροχή βοήθειας κατά τον κατάπλου ή απόπλου των ελλιμενιζόμενων σκαφών καθώς και τεχνική υποστήριξη, σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης σε όλες τις προβλήτες και τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η μαρίνα διαθέτει, εκτός των άλλων, σκάφος πολλαπλών χρήσεων (πυροσβεστικό/ ρυμουλκό), 24ώρη υπηρεσία ασφαλείας με περιπολίες καθώς και κλειστό κύκλωμα καμερών CCTV, με συνολικά 652 θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του κοινού και των πελατών, ελεγχόμενη πρόσβαση οχημάτων, γραφείο Λιμενικής Αρχής και σταθμό Α’ βοηθειών με σύγχρονο εξοπλισμό και αυτόματο απινιδωτή.

Η μαρίνα Φλοίσβου έχει ποιότητα υδάτων 100% εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής οδηγίας για νερά κολύμβησης, σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, έκταση πρασίνου 25 στρεμμάτων, διαθέτει 16 σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων προωθώντας την ηλεκτροκίνηση, μετράει το Ενεργειακό της αποτύπωμα από το 2016 και προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια 100% από ΑΠΕ. Εκπονεί και δημοσιεύει έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης κάθε χρόνο από το 2018, διαχειρίζεται 28 διαφορετικούς κωδικούς αποβλήτων με 100% περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, λειτουργεί υπαίθρια μονάδα κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων, έχει υιοθετήσει καινοτόμες πρακτικές στην υπηρεσία του περιβάλλοντος (SEABIN, JELLYFISH BOT, GUM REMOVER). Οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, έχει μειώσει τις εκπομπές θερμότητας με την τοποθέτηση κυβόλιθων στους εμπορικούς, και όχι μόνον, χώρους, ενώ υπάρχουν σταθμοί λήψης λυμάτων σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες παραλαβής.

Από το 2007 έως το 2023 έχει λάβει συνολικά 12 πιστοποιήσεις και βραβεία.



• Από το 2007 λαμβάνει τη Γαλάζια Σημαία.

• Από το 2008 πιστοποιείται με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 από το Lloyd’s Register Group (νυν LRQA).

• Από το 2011 τιμάται με τη διάκριση «Καθαρή Μαρίνα» (Clean Marinas Programme) από το International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA).

• Από το 2016 βραβεύτηκε με το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Facilities Excellence στην τελετή απονομής των Tourism Awards.

• 2018 αποτέλεσε τη δεύτερη μαρίνα μεγάλων πολυτελών σκαφών σε ευρωπαϊκή κλίμακα που έλαβε τη διαπίστευση Platinum, ενώ αποτέλεσε την πρώτη και μοναδική μαρίνα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο που ξεπέρασε τις πέντε Χρυσές Άγκυρες.

• 2019 διακρίθηκε για την ποιότητα των υπηρεσιών της, καθώς και τη στρατηγική θέση που κατέχει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με το βραβείο αριστείας Special Award “Seven Stars Marina” στα Seven Stars Luxury, Hospitality And Lifestyle Awards (SSLHLA).

• 2020 έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 για την Υγεία και Ασφάλεια από τον LRQA

• 2021 έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση του European Foundation for Quality Management (EFQM) “Recognised by EFQM 5-star”, στον Θεσμό της Επιχειρηματικής Αριστείας, από το Ινστιτούτο Βιωσιμότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (INBIAN).

• 2021 αναδείχθηκε ανάμεσα στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες στην Ελλάδα για το 2021-22 στα πλαίσια του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας για έβδομη φορά.

• 2021 αποτέλεσε την πρώτη μαρίνα στην Ελλάδα που έλαβε τον τίτλο του «Πρεσβευτή Ασφάλειας».

• 2022 κέρδισε πρώτο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Monaco ως “Smart & Sustainable Marina”.

• 2023 κέρδισε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία "BEST CX ON MOBILE” στα UX-CX Awards 2023

Το μέλλον της Μαρίνας Φλοίσβου

Στα μελλοντικά σχέδια, περιλαμβάνονται η εγκατάσταση δικτύου 5G & οπτικής ίνας σε όλες τις προβλήτες, δικτύου φόρτισης ηλεκτροκίνητων σκαφών, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας και η καθιέρωση Ημερίδας Εκπαίδευσης και Καριέρας στην Διαχείριση Μαρινών. Οι επόμενες προκλήσεις για την μαρίνα Φλοίσβου αφορούν την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, την Artificial Intelligence και την έξυπνη τεχνολογία.