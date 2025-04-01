Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τον πλούτο του πέρυσι, αναφέρει το Forbes, εν μέρει χάρη στην ενασχόλησή του με τα κρυπτονομίσματα.
Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes ο Ίλον Μασκ είναι και πάλι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχοντας ξεπεράσει τον Γάλλο τιτάνα ειδών πολυτελείας Μπερνάρ Αρνό.
Η καθαρή θέση του Μασκ αυξήθηκε κατά 75% το 2024 σε περίπου 342 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω των υψηλότερων αποτιμήσεων της start-up εταιρείας xAI και της SpaceX, όπως επίσης και της 12μηνης ανόδου της μετοχής της Tesla.
Ο Μασκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερδιπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε περίπου 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στις μετοχές του στην Trump Media & Technology Group και τις «μεγάλες ταμειακές εισροές από τις πρόσφατες μπίζνες του στα crypto».
