Το οικονομικό κλίμα ενισχύθηκε τον Μάρτιο, με τον σχετικό δείκτη να κλείνει στις 107,7 από τις 106,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η μικρή αυτή ενίσχυση του δείκτη προέρχεται από τις κατασκευές και τη βιομηχανία καθώς οι υπηρεσίες, το λιανικό εμπόριο, αλλά και η καταναλωτική εμπιστοσύνη εξασθενούν ελαφρώς. Οι αισιόδοξες προβλέψεις για την παραγωγή στη βιομηχανία και οι λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών στις ιδιωτικές κατασκευές τροφοδότησαν θετικά τον δείκτη. Ωστόσο, φαίνεται να ενισχύονται σχετικά οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και την οικονομία της χώρας, με αντίστοιχη δυσμενή επίδραση σε λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες.

Όπως τονίζεται στην έρευνα, τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα της οικονομίας παραμένουν σταθερά, με τη μείωση της ανεργίας να δημιουργεί εισοδήματα σε περισσότερα νοικοκυριά. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με τον πληθωρισμό που εμμένει σε τιμές άνω του 2%. Οι εντεινόμενες εξωτερικές αβεβαιότητες, μέσα σε ένα κύμα προστατευτισμού που εκδηλώνεται στο διεθνές εμπόριο, επίσης αναμένεται να επηρεάσουν τα εξωστρεφή τμήματα της οικονομίας μας, αν και οι ακριβείς συνέπειες δεν μπορούν ακόμη να αξιολογηθούν σε αυτή την ευμετάβλητη συγκυρία. Άλλωστε, αντισταθμίζοντας αυτές τις τάσεις, η ενδυνάμωση ευρωπαϊκών επιχειρηματικών συμμαχιών σε σημαντικούς κλάδους ενδεχομένως να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα:

– Στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα εξασθένισαν, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν αισθητά.

– Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

– Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να διατηρείται αμετάβλητο και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να βελτιώνονται σημαντικά.

– Στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διατηρούνται αμετάβλητες, ενώ παράλληλα ενισχύονται ήπια οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να αποκλιμακώνονται σημαντικά.

– Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εντάθηκαν, ενώ αντίστοιχα κινήθηκαν εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, εξασθένισαν ήπια οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ ενισχύθηκε οριακά η πρόθεση για αποταμίευση.

Πηγή: skai.gr

