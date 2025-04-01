Tην υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπει την κάλυψη των λογιστών-φοροτεχνικών σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών τους, όταν είναι ασθενείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συνάντηση, που είχε με το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σήμερα, Τρίτη.

Ο κ. Πιερρακάκης ζήτησε τις προτάσεις του ΟΕΕ για θέματα, που αφορούν την καθημερινότητα των μελών του Επιμελητηρίου, αλλά και για ζητήματα ευρύτερης οικονομικής πολιτικής, στο πλαίσιο του ρόλου του Επιμελητηρίου, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της κυβέρνησης, για θέματα οικονομίας.

Τέλος, επιβεβαιώθηκε η βούληση και των δύο πλευρών για συνέχιση της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της θεσμοθετημένης κοινής ομάδας εργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΑΔΕ και του ΟΕΕ.



Πηγή: skai.gr

