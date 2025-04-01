Πηγές ΥΠΕΝ: Η πτώση των τιμολογίων ρεύματος τον Απρίλιο θα έχει ορατά αποτελέσματα στην τσέπη των καταναλωτών

Η αποκλιμάκωση της χονδρικής τιμής του Μαρτίου αποτυπώνεται και στις τιμές που θα δουν οι Έλληνες πολίτες στους λογαριασμούς ρεύματος του Απριλίου, διαψεύδοντας τις «Κασσάνδρες» που προεξοφλούσαν σταθερές ή αυξημένες τιμές ρεύματος.

Ενδεικτικά, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι μειώνει την τιμή στο πράσινο τιμολόγιό της πάνω από 25%, σε 0,1167Euro/kWh, μία κατακόρυφη πτώση που αναμένεται να έχει ορατά αποτελέσματα στην τσέπη των καταναλωτών. Αυτό επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά την ανακοίνωση μειωμένων τιμολογίων ρεύματος από τη ΔΕΗ για τον Απρίλιο.

«Ωστόσο», προσθέτουν, «είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξοικειωθούν οι καταναλωτές με τον τρόπο υπολογισμού της τελικής τιμής ανά μήνα. Η τιμή του ρεύματος είναι ευθέως ανάλογη με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής, καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Συνεπώς, οι πτωτικές προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν αυτόν τον μήνα δεν προδικάζουν απαραίτητα την εξέλιξη για τον επόμενο. Οι αυξομειώσεις των τιμών είναι μια νέα, ευρωπαϊκή πραγματικότητα, την οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε. Σε μια αγορά με πολλές, διαφορετικές επιλογές.

Η κυβέρνηση, όπως και στο παρελθόν, παρακολουθεί τις παραπάνω διακυμάνσεις και παρεμβαίνει διορθωτικά, αποκαθιστώντας ουσιαστικά την ισορροπία στις τιμές ρεύματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.