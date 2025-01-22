Η Ευρώπη πρέπει να «είναι προετοιμασμένη» και να περιμένει ενδεχόμενη επιβολή δασμών από τον νέο Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ δήλωσε ότι το γεγονός πως ο Τραμπ δεν εξήγγειλε καθολικούς δασμούς κατά την πρώτη ημέρα της προεδρίας του ήταν μια «πολύ έξυπνη προσέγγιση… διότι οι καθολικοί δασμοί δεν αποφέρουν απαραίτητα τα προσδοκώμενα αποτελέσματα».

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε ότι εκτιμά πως οι δασμοί του Τραμπ θα είναι «πιο επιλεκτικοί, πιο εστιασμένοι».

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμεις στην Ευρώπη είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και να προβλέψουμε τι θα συμβεί ώστε να ανταποκριθούμε», πρόσθεσε μιλώντας στο CNBC από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν να επιβάλει δασμούς στα αγαθά που εισάγουν οι ΗΠΑ από την ΕΕ και επανέλαβε αυτές τις απειλές και μετά την ορκωμοσία του τη Δευτέρα, επισημαίνοντας σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ είναι «πολύ, πολύ κακή για εμάς. Οπότε θα τους επιβληθούν δασμοί».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σήμερα και ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για την οικονομία και την παραγωγικότητα, δηλώνοντας στο CNBC ότι εάν η ΕΕ χρειαστεί να υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντα του μπλοκ, θα απαντήσει «με ανάλογο τρόπο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.