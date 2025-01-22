Οι ευρωπαϊκές χώρες θα υποστούν τελωνειακούς δασμούς, «το μόνο μέσο» που έχουν οι ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν πως θα έχουν «σωστή μεταχείριση», διεμήνυσε χθες Τρίτη ο αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στηλιτεύοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το εμπορικό έλλειμμα της χώρας του έναντι της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι πολύ κακή για εμάς. Μας μεταχειρίζεται πολύ άσχημα. Δεν εισάγει αυτοκίνητά μας ή αγροτικά προϊόντα μας. Στην πραγματικότητα δεν παίρνουν τίποτα σπουδαίο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος, προσθέτοντας πως κατά συνέπεια τα κράτη μέλη της μπορούν να αναμένουν την επιβολή «τελωνειακών δασμών».

Ήδη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο κ. Τραμπ είχε καταγγείλει επανειλημμένα το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της ΕΕ, παρομοιάζοντας τη με «μικρή Κίνα», που «επωφελείται» από τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

«Έχουμε εμπορικό έλλειμμα έναντι της ΕΕ (ύψους) 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων», επέμεινε χθες. «η Κίνα είναι επιθετική, αλλά όχι μόνο η Κίνα. Κι άλλες χώρες είναι πολύ επιθετικές».

Το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα στο ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ ανερχόταν το 2023 σε 131 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δεδομένα του αντιπροσώπου για το εμπόριο (USTR), κι ήταν συγκεντρωμένο σε κυρίως τέσσερις χώρες - στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στην Ιταλία.

Οι αιτίες είναι ποικίλες. Το εμπορικό έλλειμμα στις συναλλαγές με τη Γερμανία είναι κατά κύριο λόγο βιομηχανικής φύσης, αυτό με την Ιρλανδία συνδέεται κυρίως με το ότι έχουν μεταφέρει εκεί τις έδρες τους στην Ευρώπη μεγάλοι αμερικανικοί όμιλοι, για να εκμεταλλευτούν την πολύ ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπισή τους και να μειώσουν τις φορολογικές εισφορές τους.

Προτού επανεκλεγεί, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη απειλήσει την ΕΕ πως θα επέβαλε ξανά τελωνειακούς δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα αν δεν αυξηθούν οι αγορές υδρογονανθράκων —πετρελαίου και αερίου— από τις ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη θητεία του (2017-2021), ο Ρεπουμπλικάνος είχε επίσης προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών σε σειρά ευρωπαϊκών προϊόντων, εν είδει αντιποίνων για το εμπορικό έλλειμμα της Ουάσιγκτον έναντι των Βρυξελλών, ενώ είχαν επίσης ανταλλαχτεί δασμοί εξαιτίας της διαφοράς τους για τις ενισχύσεις από τη μια και την άλλη πλευρά των αεροπορικών βιομηχανιών τους (Boeing και Airbus αντιστοίχως).

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η ομάδα του συζητά για έναν δασμό 10% στην Κίνα, ο οποίος θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου.

«Μιλάμε για δασμούς 10% στην Κίνα με βάση το γεγονός ότι στέλνουν φαιντανύλη στο Μεξικό και τον Καναδά», είπε ο πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τρίτης.

«Πιθανώς η 1η Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία που εξετάζουμε», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης την Τρίτη ότι η ομάδα του μιλά για δασμούς της τάξης του 25% στο Μεξικό και την Κίνα.

Τα σχόλια του προέδρου έρχονται μια ημέρα αφότου είπε ότι σκέφτεται να επιβάλει εισφορές 25% στο Μεξικό και την Κίνα ήδη από τον Φεβρουάριο. «Σκεφτόμαστε με όρους 25% (εισφορές) στο Μεξικό και τον Καναδά, επειδή επιτρέπουν σε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων να περάσουν τα σύνορα», είχε πει τη Δευτέρα.

