Τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών θα σημαίνουν υψηλότερες τιμές αυτοκινήτων για τους Αμερικανούς καταναλωτές και θα πλήξουν τις παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως προειδοποίησε σήμερα η γερμανική, πανίσχυρη βιομηχανία αυτοκινήτου, με τις μετοχές των εταιριών κατασκευής οχημάτων να υποχωρούν λόγω των προοπτικών για υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές.

Η Χίλντεγκαρντ Μίλερ, πρόεδρος της γερμανικής ένωσης αυτοκινήτων VDA, δήλωσε σε ετήσια συνέντευξη Τύπου ότι οι δασμοί με τους οποίους απειλεί ο Τραμπ θα οδηγήσουν σε αύξηση τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στην προεκλογική του εκστρατεία να μειώσει τον πληθωρισμό», δήλωσε. «Υπό αυτή την έννοια, ελπίζουμε σε περαιτέρω συζητήσεις για το θέμα αυτό».

Ο Τραμπ, που ανέλαβε χθες τα καθήκοντά του, δεν εφάρμοσε άμεσα μια σειρά δασμών που είχε εξαγγείλει, αλλά είπε ότι συνεχίζουν να αποτελούν επιλογή και άφησε να εννοηθεί ότι δασμοί ύψους 25% στον Καναδά και το Μεξικό μπορεί να επιβληθούν ίσως και την 1η Φεβρουαρίου.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει την απειλή δασμών για να πιέσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους στις ΗΠΑ.

Παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν στο Μεξικό αυτοκίνητα προς πώληση στις ΗΠΑ και η κεντροαμερικανική χώρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αμερικανική παραγωγή οχημάτων.

Μεγάλοι προμηθευτές, όπως η Bosch και η Continental, επεξεργάζονται τρόπους για να μεταφέρουν μέρος της παραγωγής και να αμβλύνουν τον αντίκτυπο, αλλά οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων από το Μεξικό θα μπορούσαν να πλήξουν επίσης τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους προμηθευτές τους στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Στην Ασία, η συνεχιζόμενη απειλή αμερικανικών δασμών έπληξε τις μετοχές των Honda, Mazda, Hyundai και Kia, όλες των οποίων παράγουν οχήματα στο Μεξικό.

Στην Ευρώπη, οι μετοχές της Volkswagen και της Stellantis, που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε δασμούς στην παραγωγή στο Μεξικό, κατέγραψαν πτώση 0,8% και 1,3% αντίστοιχα.

Η Volkswagen, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, δήλωσε ότι «ανησυχεί για τον επιβλαβή οικονομικό αντίκτυπο που οι προτεινόμενοι δασμοί από την αμερικανή κυβέρνηση θα έχουν στους Αμερικανούς καταναλωτές και τη διεθνή βιομηχανία αυτοκινήτου».

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Τραμπ πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου, με την ελπίδα να αποτρέψουν την επιβολή δασμών.

Ο πρόεδρος της Stellantis Τζον Έλκαν πέρασε τέσσερις ημέρες στην Ουάσινγκτον σε συναντήσεις με τον Τραμπ και υψηλόβαθμους αξιωματούχους του, σύμφωνα με πηγή της εταιρίας.

Ο Έλκαν, που αυτή τη στιγμή είναι στο τιμόνι της Chrysler και της μητρικής της Jeep, της Stellantis, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου, ήταν μεταξύ των παγκόσμιων στελεχών που παρευρέθηκαν στους εορτασμούς για την ορκωμοσία του Τραμπ χθες.

Η Volkswagen βρίσκεται επίσης σε στενή επαφή με την κυβέρνηση του Τραμπ για τους δασμούς, δήλωσαν δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Η Volkswagen και οι γερμανικές ανταγωνίστριές της Mercedes-Benz και BMW έχουν εργοστάσια σε ρεπουμπλικανικές πολιτείες που ψήφισαν τον Τραμπ και έχουν όλες τονίσει τη δέσμευσή τους στην αμερικανική παραγωγή.

Η Μίλερ της VDA δήλωσε ότι αυτό «θα έπρεπε να ληφθεί υπόψιν» στις όποιες συνομιλίες για τους δασμούς. «Έχουμε πολλά να προσφέρουμε, πολλές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, ένα λειτουργικό δίκτυο παραγωγής που επίσης δημιουργεί ανάπτυξη και ευημερία στις ΗΠΑ», δήλωσε. «Εάν επιβληθούν δασμοί, πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτούς με απτό τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

