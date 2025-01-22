Το σύνολο των υπόχρεων φορέων του Δημοσίου ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εγγραφή τους στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων για την Προσυμπλήρωση και Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αποτελεί τη βάση του νέου συστήματος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινά πλέον κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου και θα ολοκληρώνεται- εντός προκαθορισμένων χρονικών ορίων- στις 15 Ιουλίου.

Αναλυτικά, οι φορείς όφειλαν μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο, στην ψηφιακή πύλη «myAADE» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στην πλατφόρμα, οι υπόχρεοι φορείς δήλωσαν –μεταξύ άλλων- και τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα του κάθε φορέα με στόχο την ορθή και έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τις 19 Νοεμβρίου 2024, προχώρησε σε πολλαπλούς κύκλους ενημέρωσης και επικοινωνίας με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους εποπτευόμενους αυτών, για τη διαδικασία και την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο. Με την θέσπιση του Μητρώου και την εγγραφή του συνόλου των φορέων του Δημοσίου ολοκληρώθηκε ένα κρίσιμο πρώτο βήμα με επιτυχία, στο πλαίσιο του ορθολογισμού και του νοικοκυρέματος της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Στη συνέχεια, έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2025, οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να διαβιβάσουν προς την ΑΑΔΕ τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασταύρωση και προσυμπλήρωση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τονίζεται πως, σε περίπτωση λάθους υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής των σωστών αρχείων μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται πως για πρώτη φορά θεσπίστηκε ένα σαφές και προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με σαφή χρονοδιαγράμματα και υποχρεώσεις για τους φορείς και τα ευθυνόμενα πρόσωπα, αλλά και πρόστιμα για όσους δεν αποστέλλουν εμπρόθεσμα τα στοιχεία ή τα αποστέλλουν με μεγάλο αριθμό ανακριβών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία στοχεύει να αντιμετωπίσει στην πράξη παθογένειες, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ζητήματα που προέκυπταν με εκκρεμότητες, εντάσεις, παρατάσεις, αναβολές και καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν διαχρονικά τους πολίτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία από την καταγραφή των φορέων (σύνολο:1.250):

Προεδρία της Δημοκρατίας

Προεδρία της Κυβέρνησης

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργεία (20)

Εποπτευόμενοι Φορείς Υπουργείων (823)

Ανεξάρτητες Αρχές (26)

ΣΥΝΟΛΟ:872

ΟΤΑ:

Δήμοι (332)

Περιφέρειες (13)

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (7)

Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (13)

Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (13)

ΣΥΝΟΛΟ:378

O υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Η διαδικασία εγγραφής όλων των υπόχρεων φορέων του Δημοσίου στο Μητρώο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος που είχαμε θέσει. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σημαντικό πρώτο βήμα που ήταν αναγκαίο. Έγινε μια συνολική καταγραφή και χαρτογράφηση για το Δημόσιο και τους υπόχρεους φορείς. Από την αρχή τόνισα πως ο στόχος μας είναι ο εξορθολογισμός και το νοικοκύρεμα της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η ορθή και έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων στο Μητρώο της ΑΑΔΕ θα διευκολύνει πρωτίστως τους φορολογούμενους, αλλά και το έργο της Αρχής και τους επαγγελματίες του κλάδου των φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών».

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε πως: «Το μήνυμα της φετινής διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι ένα: Συνέπεια από όλους τους εμπλεκόμενους: Πρώτα απ΄ όλα από το Κράτος, αλλά και από τους υπόλοιπους φορείς, εργοδότες, τράπεζες, λογιστές, καθώς και τους ίδιους τους φορολογουμένους. Ώστε και η φορολογική διοίκηση να μπορέσει να τρέξει το σύνολο της διαδικασίας στο προβλεπόμενο από τον νόμο χρονοδιάγραμμα».

