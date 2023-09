Ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι το μπρεντ Οικονομία 18:59, 21.09.2023 linkedin

Η αύξηση οφείλεται στην απόφαση της Ρωσίας να απαγορεύσει προσωρινά τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης προκειμένου όπως υποστηρίζει το Κρεμλινο να σταθεροποιήσει τις εγχώριες τιμές