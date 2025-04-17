Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε την Τετάρτη ο χρυσός, καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία που έχει προκαλέσει ο κλιμακούμενος εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα στρέφει όλο και περισσότερους επενδυτές στην αναζήτηση καταφυγίου στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Η τιμή σποτ του χρυσού άγγιξε εχθές τα 3.357,40 δολάρια η ουγγιά, πριν υποχωρήσει ελαφρώς στη συνέχεια. Το πρωί της Πέμπτης η τιμή σποτ του πολύτιμου μετάλλου κινούνταν στα 3.342,14 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,38%, σύμφωνα με το Gold Price

Το αμερικανικό συμβόλαιο του χρυσού, παράδοσης Ιουνίου, σκαρφάλωσε επίσης σε επίπεδα ρεκόρ, στα 3.371,90 δολάρια η ουγγιά, για να υποχωρήσει επίσης λίγο χαμηλότερα στη συνέχεια στα 3.357,50 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει άνοδο περίπου 30% από τις αρχές του έτους, καθώς η πολιτική των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και άνοδο των τιμών, κάτι που επεσήμανε την Τετάρτη και ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, σε ομιλία του στο Economic Club του Σικάγο.

Ενδεικτικό της ζήτησης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα για το πολύτιμο μέταλλο αποτελεί το γεγονός ότι οι αναλυτές συγκρίνουν το φετινό ράλι του χρυσού με αυτό που σημείωσε κατά την Ιρανική Επανάσταση πριν από 40 και πλέον χρόνια, όταν οι τιμές εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 120% από τον Νοέμβριο του 1979 έως τον Ιανουάριο του 1980.

Ο χρυσός ξεπέρασε το φράγμα των 3.000 δολαρίων η ουγγιά για πρώτη φορά τον προηγούμενο μήνα, εν μέσω της αβεβαιότητα που άρχισε να προκαλεί η οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές συρρέουν στον χρυσό αναζητώντας «αντιστάθμισμα τόσο στις πληθωριστικές πιέσεις όσο και στην κυβερνητική απερισκεψία».



Πηγή: skai.gr

