Ο Τραμπ κάνει ακόμη πιο φθηνό το χρήμα για τα …ελληνικά νοικοκυριά

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ανατροπή στους αρχικούς σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας φέρνει ο εμπορικός πόλεμος που ξέσπασε με ευθύνη Τράμπ: Μετά τις έξι μειώσεις των βασικών επιτοκίων του ευρώ από τον περασμένο Ιούνιο, η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ήταν έτοιμη να βάλει «φρένο» στη συγκεκριμένη πορεία. Εντούτοις ο Αμερικανός πρόεδρος -όπως εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές- την αναγκάζει να αλλάξει γνώμη και να ανοίξει «παράθυρο» σε μία ακόμη μείωση των επιτοκίων.



Ένα ακόμη «ψαλίδι» των επιτοκίων από τον Ιούνιο, θα καταστήσει ακόμη φθηνότερο το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα, με τη ζυγαριά πλέον να γέρνει προς αυτήν την κατεύθυνση, σύμφωνα με τους αναλυτές και τις αγορές.

Γιατί σκέφτεται μία ακόμη μείωση επιτοκίων η ΕΚΤ

Αν πράγματι αποφασισθεί η νέα μείωση στα ευρωεπιτόκια κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ΕΚΤ, αυτή θα είναι η έβδομη μετά τον Ιούνιο του 2024 -και η έκτη διαδοχική- με το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ να συρρικνώνεται στο 2,25%.

Η νέα τάξη πραγμάτων στο παγκόσμιο εμπόριο που προωθεί η Αμερική έχει μεταβάλει τις μακροοικονομικές προοπτικές, με βάση τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, και ιδίως τις προοπτικές για την ανάπτυξη.

H EKT προέβλεπε στις αρχές του Μαρτίου, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον αντίκτυπο από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, μία αναιμική ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης, της τάξης του 0,9%.

Μετά την ανακοίνωση των ανταποδοτικών δασμών, ύψους 20% για τις περισσότερες εισαγωγές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προοπτικές για την ανάπτυξη επιδεινώθηκαν, παρά τη μείωσή τους στη συνέχεια στο 10% για ένα διάστημα 90 ημερών.

Και αυτό γιατί μπορεί ο σκοπός να είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας μέσα από διαπραγματεύσεις των εμπορικών αξιωματούχων της Ε.Ε. με τους Αμερικανούς ομολόγους τους, αλλά το ποιο θα είναι το αποτέλεσμά τους δεν μπορεί να προεξοφληθεί.

Ποια δεδομένα έχουν μεταβληθεί μετά τις αποφάσεις Τραμπ

Άλλωστε, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έχουν επηρεαστεί αρνητικά, καθώς ισχύουν ήδη οι ελάχιστοι δασμοί 10%, όπως και οι κλαδικοί δασμοί 25% που είχαν ανακοινωθεί τον προηγούμενο μήνα για τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα. Το τοπίο, επομένως, για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι ήδη πολύ διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο εμπορικό καθεστώς.

Επιπλέον, η αβεβαιότητα για την εμπορική πολιτική κλονίζει το επιχειρηματικό κλίμα και οδηγεί σε αναστολή επενδύσεων, έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους δασμούς.

Κατά συνέπεια, είναι παραπάνω από ορατός ο κίνδυνος επιδείνωσης των ήδη χαμηλών προοπτικών ανάκαμψης στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, οι αρνητικές συνέπειες των δασμών θα είναι μεγαλύτερες από τις θετικές που θα έχει η στροφή της Γερμανίας στην αύξηση των δημόσιων δαπανών, με επενδύσεις 500 δισ. ευρώ για υποδομές σε βάθος 10ετίας και μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών της.

Η ταχύτερη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ θα δώσει, με τα δεδομένα αυτά, τη δυνατότητα ενός στηρίγματος στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς μάλιστα ο πληθωρισμός ήδη κινείται σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί.

Σύμφωνα με τη Eurostat, o πληθωρισμός στην Ευρωζώνη μειώθηκε τον Mάρτιο στο 2,2% και κινείται κοντά στον στόχο του 2%, ενώ σημαντικό είναι ότι μειώθηκε και ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών.

Η μεγάλη ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου το τελευταίο δίμηνο, λόγω της δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ, διευκολύνει περαιτέρω τη μείωση του πληθωρισμού, όπως και η απότομη μείωση στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να έχει υποχωρήσει έως και τα 60-65 δολάρια το βαρέλι.

Από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κινηθεί ανοδικά, εάν η Ε.Ε. απαντήσει με δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, κάτι όμως που δεν προβλέπεται πριν υπάρξει εικόνα για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που υπάρχει είναι ότι ο πληθωρισμός δεν θα εκτροχιασθεί από τον στόχο του.



Πηγή: skai.gr

