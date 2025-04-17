Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο των προβλέψεων του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ για υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης λόγω της εμπορικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 699,57 μονάδων (–1,73%), στις 39.669,39 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 516,01 μονάδων (–3,07%), στις 16.307,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 120,93 μονάδων (–2,24%), στις 5.275,70 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

