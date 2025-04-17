Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, ποσοστό 19,6%, αντιμετωπίζει σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024, κίνδυνο φτώχειας. Δηλαδή έχει ετήσιο εισόδημα έως 6.510€ αν πρόκειται για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή έως 13.671€ εάν πρόκειται για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.



Εξίσου ανησυχητικό είναι ότι αν αφαιρεθούν τα διάφορα επιδόματα και οι διάφορες ενισχύσεις που δίνει το κράτος, ο αριθμός όσων κινδυνεύουν αυξάνεται μόλις κατά 3,9 μονάδες στο 23,5%, το οποίο σημαίνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις έχουν μικρό κοινωνικό αποτύπωμα.



Φυσικά, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο αλλά τα λεφτά που δίνονται σε διάφορα επιδόματα δεν είναι λίγα. Υπολογίζεται ότι περίπου 4δισ€ - σχεδόν δηλαδή 2 ΕΝΦΙΑ – κατευθύνονται κάθε χρόνο προς τα πάσης φύσεως επιδόματα όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα θέρμανσης, οικογενειακά επιδόματα όπως το επίδομα τέκνων καθώς και επιδόματα ή βοηθήματα ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας ή ανικανότητας, ή και εκπαιδευτικές παροχές.



Το πρόβλημα είναι διττό. Και τα χρήματα που δίνονται δεν πιάνουν τόπο και το Δημόσιο έχει μάλλον μια …γενική εικόνα για το που κατευθύνονται τα χρήματα του. Αν δεν γνώριζε στο…περίπου είναι βέβαιο ότι με τα ίδια χρήματα, θα περιόριζε τους με βάση τους αριθμούς «φτωχούς» πολύ περισσότερο από 3,9 μονάδες.



Το ευτυχές είναι ότι στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν διαγνώσει το πρόβλημα και ήδη επί ημερών Κωστή Χατζηδάκη έχει συσταθεί ειδική επιτροπή η οποία έως το τέλος του έτους θα έχει δημιουργήσει το λεγόμενο Εθνικό Μητρώο Επιδομάτων και Παροχών μέσω του οποίου τα διάφορα υπουργεία που καταβάλλουν επιδόματα θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για το πλήθος των δικαιούχων και σωρευτικά ανά ΑΦΜ για το ύψος των μηνιαίων παροχών που λαμβάνουν.



Το μητρώο θα μπορεί να επικοινωνεί και με τα μητρώα της ΑΑΔΕ, ώστε να αντιμετωπισθεί το διαχρονικό φαινόμενο τα ποσά των ενισχύσεων να καταλήγουν σε μη δικαιούχους ή «βολεμένους» που δηλώνουν π.χ. εκ του ασφαλούς άνεργοι για να «τρώνε» επιδόματα.



Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τα επιδόματα και τους δικαιούχους τους.

Μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να γίνονται διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ φορέων που χορηγούν τα επιδόματα αλλά και με την ΑΑΔΕ η οποία κρατά το κλειδί για τον έλεγχο των επί μέρους εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Διασταυρώσεις που αυτήν την στιγμή δεν μπορούν να γίνουν διότι οι διάφοροι φορείς έχουν καθόλου ή περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ του ή με την ΑΑΔΕ για επιδόματα όπως το επίδομα θέρμανσης ή τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Έως το τέλος του έτους η ειδική ομάδα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τους εξής στόχους:

Χαρτογράφηση όλων των επιδομάτων και παροχών που χορηγούνται από το Δημόσιο Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει προηγούμενα έργα χαρτογράφησης των εν λόγω επιδομάτων και παροχών που έχουν παραδοθεί στη δημόσια διοίκηση, ιδίως μέσω έργων τεχνικής βοήθειας.

όλων των επιδομάτων και παροχών που χορηγούνται από το Δημόσιο Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει προηγούμενα έργα χαρτογράφησης των εν λόγω επιδομάτων και παροχών που έχουν παραδοθεί στη δημόσια διοίκηση, ιδίως μέσω έργων τεχνικής βοήθειας. Ανάπτυξη σχεδίου κανονιστικών διατάξεων για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εθνικού μητρώου επιδομάτων και παροχών, υπό την καθοδήγηση και τις κατευθυντήριες που θα τεθούν από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εθνικού μητρώου επιδομάτων και παροχών, υπό την καθοδήγηση και τις κατευθυντήριες που θα τεθούν από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συντονισμό και η τυχόν συνδρομή στην ανάπτυξη της δευτερογενούς νομοθεσίας που θα προβλεφθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου που θα ψηφιστεί.

Συνολικό συντονισμό της μεταρρύθμισης , υπό τη μορφή ομάδας διοίκησης έργου, κατά τη φάση της υλοποίησης και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού μητρώου.

, υπό τη μορφή ομάδας διοίκησης έργου, κατά τη φάση της υλοποίησης και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού μητρώου. Επαφή και τη διενέργεια συναντήσεων με άλλα υπουργεία, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και λοιπούς εμπλεκόμενους, ως προς τα θέματα που άπτονται του εν λόγω έργου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.