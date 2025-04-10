Σταϊκούρας για δασμούς Τραμπ: Κανείς δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επιπτώσεις

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών (2023–2025), δήλωσε ότι κανείς δεν έχει αυτή τη στιγμή ξεκάθαρη εικόνα για τις επιπτώσεις των δασμών . Σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό, η επιλογή του Προέδρου Τραμπ ενδέχεται, είτε να αποτελεί ανορθόδοξο μηχανισμό αναδιάρθρωσης των αγορών, είτε να λειτουργεί ως μοχλός για έναρξη διαπραγματεύσεων, με περιορισμένη τελικά επίπτωση.

«Το σίγουρο ότι θα έχει επίδραση σε όλες τις χώρες του κόσμου και κανείς δεν θα μείνει αλώβητος» τόνισε, ο κ. Σταϊκούρας, υπογραμμίζοντας ότι όσο εντείνεται ο προστατευτισμός, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ύφεσης. Στη συζήτηση που συντόνισε η κα Σοφία Ροδοπούλου, Δημοσιογράφος του Alpha TV, ο πρώην Υπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αβεβαιότητα που μπορεί να οδηγήσει σε εμπορική κρίση αλλά πιθανόν να μην έχουμε εμπορικό πόλεμο.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, η Ελλάδα θα επηρεαστεί περισσότερο αν συμβεί το πρώτο σενάριο. «Διαμορφώνεται μια καινούρια ισορροπία. Πρέπει να τρέξουμε ακόμα και stress tests και να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Να συνεχίσουμε στον δρόμο που χαράξαμε ως κυβέρνηση από το 2019, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ψυχραιμία», σημείωσε. Χαρακτήρισε επίσης αναγκαία την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, με το άνοιγμα και άλλων αγορών.

Ο κ. Χρήστος Καμπόλης, Επικεφαλής Οικονομολόγος και Υπεύθυνος Επιχειρησιακής Δραστηριότητας του Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας IMD, τόνισε πως οι αβεβαιότητες μεταφέρουν τη στρατηγική από επίπεδο αποτελεσματικότητας, σε επίπεδο ανθεκτικότητας. «Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες για να μπορέσουμε να πάμε από τη μία στρατηγική στην άλλη: η ευελιξία και η πλεονάζουσα ικανότητα» υποστήριξε ο κ. Καμπόλης.

Αναλύοντας το ανταγωνιστικό πλαίσιο, μίλησε για τρεις διαστάσεις: την ικανότητα, τη συνοχή και την αξιοπιστία, ενώ χαρακτήρισε σημαντική την καινοτομία, στην οποία όμως όπως είπε «η χώρα μας υστερεί». Ένας από τους λόγους αυτής της υστέρησης έγκειται στο ότι η καινοτομία δεν έχει μία συγκεκριμένη διάσταση. Σύμφωνα με τον κ. Καμπόλη, θα πρέπει η καινοτομία να στηρίζεται σε οικοσυστήματα, σε κεφάλαιο, ταλέντο και φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ο Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας, τόνισε ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ έφθασαν πέρυσι τα 2,4 δις. ευρώ, εκ των οποίων τα 700εκ. ευρώ αφορούσαν σε τρόφιμα (ελιές, φέτα, λάδι, ροδάκινα κλπ.). «Πριν από πέντε χρόνια οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ήταν οι μισές. Οι Έλληνες εξαγωγείς καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να διεισδύσουν ακόμα περισσότερο στην αμερικανική αγορά, προσπάθεια που προς το παρόν θα φρενάρει» , εξήγησε ο κ. Διαμαντίδης, εκτιμώντας ότι το ποσοστό των δασμών στα ελληνικά προϊόντα είναι 10%, δεν θα επηρεαστεί.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ έκανε γνωστό ότι ο Σύνδεσμος έχει ήδη αποτανθεί στους Ελληνοαμερικανούς Επιχειρηματίες για να μεταπείσουν τον Πρόεδρο Τραμπ και να του εξηγήσουν τη σημασία των υγιεινών ελληνικών προϊόντων για την διατροφή των Αμερικανών. Παράλληλα, αναζητά εναλλακτικές αγορές, έχοντας πραγματοποιήσει ήδη επαφές με τον Καναδά και την Κολομβία. «Είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση» προσέθεσε ο κ. Διαμαντίδης.

Ο Χρήστος Γιαννίτσης, Εκτελεστικός Διευθυντής, Βιομηχανία Γάλακτος ΟΜΗΡΟΣ, μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για το πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί όχι μόνο να αντέξει, αλλά και να ανθίσει μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεωπολιτικές προκλήσεις. Μέσα από παραδείγματα ευελιξίας, καινοτομίας και στρατηγικών συνεργασιών, ανέδειξε το πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να κερδίσουν έδαφος στις διεθνείς αγορές, μετατρέποντας την αστάθεια σε ευκαιρία και την πρόκληση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alumil υπογράμμισε πως οι δασμοί Τραμπ θα δημιουργήσουν ένα κενό στην αγορά, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα γεμίσει. «Πιο πολύ μας ανησυχεί τι θα γίνει στην Ευρώπη πώς θα προστατευτεί απέναντι στην Κίνα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια ανταγωνισμού», τόνισε ο κ. Μυλωνάς.

Στη συνέχεια, ανέδειξε τη σημασία της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, αναφέροντας ότι, «η στρατηγική που αναπτύξαμε μέσα από τις κρίσεις μας οδήγησε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε σε κάθε συνθήκη». Ο κ. Μυλωνάς ανέφερε επίσης, ότι η εταιρεία του προσπαθεί να είναι καλύτερη από τους ανταγωνιστές της και στάθηκε στην ανάγκη για καινοτομία, προκειμένου μία εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σοβαρή προστιθέμενη αξία στο προϊόν της.

Ο Ορέστης Ομράν, Εταίρος και Επικεφαλής Ελλάδας - Κύπρου της DLA Piper διαφώνησε με την άποψη ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτος, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του Αμερικανού Προέδρου μπορούν εύκολα να ερμηνευτούν, εάν καταφύγει κάποιος στην ιστορία της εμπορικής πολιτικής. Όπως είπε ο προστατευτισμός εφαρμοζόταν είτε όταν οι αυτοκρατορίες έπαυαν να αισθάνονται αυτοκρατορίες, είτε όταν αποφάσιζαν να προστατεύσουν από τον διεθνή ανταγωνισμό τομείς της οικονομίας, που βρίσκονταν σε βρεφικό στάδιο. Σύμφωνα με τον κ. Ομράν, η ισχυροποίηση της Κίνας αποτελεί την αιτία της αντίδρασης των ΗΠΑ, που αισθάνονται ότι πρέπει να προστατεύσουν την παραγωγή τους και την οικονομία τους.

«Η στάση του Τραμπ είναι ερμηνεύσιμη, μένει πλέον να δούμε πώς θα διαπραγματευτεί και πόσο θα παρεκκλίνει από τους στόχους που έχει θέσει» σημείωσε ο κ. Ομράν. Τόνισε μάλιστα ότι η Ευρώπη έχει εκ των πραγμάτων μία λογική ακολούθου, ενώ πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχει ενιαία πολιτική φωνή. Όσον αφορά στην Ελλάδα, εκτίμησε ότι η κρίση αποτελεί ευκαιρία για να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα της οικονομίας της και να ενισχύσει τις εξαγωγές της.

Ο κ. Γεράσιμος Τζέης, Managing Director Ελλάδας και Ρουμανίας της ATRADIUS, ανέφερε ότι το μέλημα του άξιου ασφαλιστή πιστώσεων είναι να προλαμβάνει τις επισφάλειες και να τις αποτρέπει, σημειώνοντας ότι η εταιρεία του έχει αναπτύξει διάφορα σενάρια για τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών. Στο χειρότερο σενάριο αναμένει αύξηση των επισφαλειών παγκοσμίως κατά 6% και επιπλέον ένα 5% το 2026, εκτιμώντας ότι το μεγαλύτερο πλήγμα θα δεχθούν Ιαπωνία, Κίνα, Ταιβάν και Κορέα (8%).

Στις ΗΠΑ θα αυξηθούν κατά 6% φέτος και στην Ευρώπη κατά 5%, ενώ στην Ελλάδα ο αντίκτυπος θα είναι μικρότερος του 5%, καθώς οι ΗΠΑ δεν αποτελούν για την χώρα μας δημοφιλή εξαγωγικό προορισμό. Ο κ. Τζέης δεν απέκλεισε πάντως να υπάρξει έμμεσος αντίκτυπος στον τουρισμό. «Στα αχαρτογράφητα νερά στα οποία βρισκόμαστε, τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία για την εταιρεία είναι η διαφύλαξη της ρευστότητας και η εξωστρέφεια, βασισμένη σε σύγχρονα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, όπως η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων» συμπλήρωσε.



