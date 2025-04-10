Προσωρινή ανακωχή ΕΕ-ΗΠΑ για τους δασμούς

Στην αναβολή για 90 ημέρες των δασμών που ανακοινώθηκαν χθες ως αντίμετρα για τους δασμούς για το αλουμίνιο και τον χάλυβα προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την «παύση» των ανταποδοτικών δασμών των ΗΠΑ.



«Η ΕΕ θέλει να δώσει περιθώριο στις διαπραγματεύσεις» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «εάν οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τα αντίμετρά μας θα τεθούν άμεσα σε ισχύ». Διευκρίνισε συγχρόνως ότι η προετοιμασία για περαιτέρω μέτρα συνεχίζονται και ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».



Η αναβολή αποφασίστηκε αμέσως μετά την πρωινή συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων της ΕΕ στις Βρυξέλλες και αφορά τα αντίμετρα που ενέκριναν χθες τα κράτη μέλη ως «απάντηση» στους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο που παραμένουν σε ισχύ.



Η Κομισιόν συνεχίζει να επεξεργάζεται το σχέδιο για μέτρα που αφορούν τους δασμούς που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές αυτοκινήτων, όσο και τους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς, που εξήγγειλε την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ.



«Η στάση της ΕΕ δεν έχει αλλάξει. Η προετοιμασία συνεχίζεται» διευκρίνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι η ΕΕ παραμένει έτοιμη να συζητήσει κατά τρόπο ουσιαστικό με τις ΗΠΑ. Εξήγησε παράλληλα ότι δεν χρειάζεται νέα «εντολή» από τα κράτη μέλη για πιθανή εφαρμογή των δασμών εφόσον χρειαστεί και σε περίπτωση, δηλαδή, που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

«Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι»

«Σημειώνουμε την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανακοίνωσή της και προσέθεσε ότι «ενώ ολοκληρώνουμε την έγκριση των αντιμέτρων της ΕΕ που έτυχαν ισχυρής υποστήριξης από τα κράτη μέλη μας, θα τα θέσουμε σε αναμονή για 90 ημέρες». «Αν οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τα αντίμετρά μας θα τεθούν σε ισχύ. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για περαιτέρω αντίμετρα συνεχίζονται. Όπως είπα και προηγουμένως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι» είπε χαρακτηριστικά.



Εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι αυτό σημαίνει πως, για παράδειγμα, οι δασμοί που επρόκειτο να επιβάλει η ΕΕ στις 15 Απριλίου θα τεθούν σε εφαρμογή τρεις μήνες αργότερα. Συγκεκριμένα, η εκτελεστική πράξη της Κομισιόν που έλαβε χθες την έγκριση των κρατών μελών θα προχωρήσει, όμως παράλληλα θα εκδοθεί νέα εκτελεστική πράξη για αναβολή των μέτρων.



Η στρατηγική είναι ως εξής: δεν θα γίνουν νέα βήματα, «για να δοθεί χώρος στις διαπραγματεύσεις» τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και προσέθεσε ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ – που έχει την αρμοδιότητα βάσει των Ευρωπαϊκών Συνθηκών να ασκεί την πολιτική του εμπορίου του «μπλοκ» – παραμένει έτοιμο για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.



Το πρωί η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε καλωσορίσει την απόφαση του Αμερικανού προέδρου για 90ημερη παύση των δασμών. «Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας» επισήμανε.

