Κομισιόν: Πρόστιμο «μαμούθ» 329 εκατ. ευρώ στην Delivery Hero για καρτέλ

Βαρύ πρόστιμο συνολικού ύψους 329 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εταιρεία διαδικτυακών παραγγελιών και διανομής τροφίμων Delivery Hero και στη θυγατρική της Glovo για λειτουργία καρτέλ κατά την περίοδο που προηγήθηκε της συγχώνευσής τους το 2022.

Η Delivery Hero τιμωρήθηκε με πρόστιμο 223 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Glovo καταδικάστηκε σε 106 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι και οι δύο εταιρείες, οι οποίες παραδίδουν έτοιμα γεύματα καθώς και άλλα προϊόντα λιανικής πώλησης, ενεπλάκησαν σε εναρμονισμένες πρακτικές από το 2018 έως το 2022, όταν η Delivery Hero, με έδρα το Βερολίνο, απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της ανταγωνίστριάς της από την Ισπανία.

Τέτοιες πρακτικές περιελάμβαναν την ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών, την κατανομή του μεριδίου αγοράς μεταξύ τους, αλλά και τη συμφωνία να μην προσλαμβάνουν εκατέρωθεν υπαλλήλους, ανέφερε η Επιτροπή.

«Αυτή η υπόθεση είναι σημαντική επειδή αυτές οι πρακτικές διευκολύνθηκαν μέσω μιας στρεβλής χρήσης του μειοψηφικού μεριδίου της Delivery Hero στην Glovo» τόνισε η Επίτροπος Ανταγωνισμού Τερέζα Ριμπέρα σε ανακοίνωσή της.

Η υπόθεση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο σε εταιρεία για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για τα καρτέλ. Η Επιτροπή δήλωσε ότι και οι δύο εταιρείες «παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στο καρτέλ και συμφώνησαν να διευθετήσουν την υπόθεση».

Σε ανακοίνωσή της, η Delivery Hero δήλωσε ότι «συνεργάστηκε πλήρως» με την Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Σημείωσε επίσης ότι το συνολικό πρόστιμο ήταν 20% χαμηλότερο από το αρχικά προβλεπόμενο. «Ο σημερινός διακανονισμός επιτρέπει στην Delivery Hero να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρέποντας παράλληλα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προχωρήσουν γρήγορα», προσθέτει.

