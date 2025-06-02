Υπουργείο Ανάπτυξης: Τέσσερις νέες επενδύσεις ύψους 780 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Την τρίτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για το 2025 συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος.

Εγκρίθηκαν τέσσερα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 780 εκατομμυρίων ευρώ, που ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας, τις νέες τεχνολογίες και τον τουρισμό.

Συγκεκριμένα:

- Η κατασκευή μονάδας δέσμευσης CO₂ στο εργοστάσιο της ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Βοιωτίας, ύψους 583,79 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του έργου iFESTOS. Το έργο συνδυάζει την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας και καινοτόμες «πράσινες» τεχνολογίες αιχμής.

- Η ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών από την United Fiber, συνολικού κόστους 93,4 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη τουλάχιστον 1,6 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην επικράτεια έως το 2027. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

- Το έργο HERMES της Intracom Telecom, προϋπολογισμού 42,9 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ασύρματου δικτύου με καινοτόμες τεχνολογίες ασύρματης μετάδοσης και σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA), με εφαρμογές και σε αγροτικές και προαστιακές περιοχές. . Το έργο θα υλοποιηθεί σε Παιανία, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και έχει εξαγωγικό προσανατολισμό.

- Η δημόσια στρατηγική επένδυση του Δήμου Πρέβεζας, ύψους 60 εκατ. ευρώ σε έκταση άνω των 200 στρεμμάτων, για τη δημιουργία πολυθεματικού τουριστικού συγκροτήματος στη θέση «Πόρος – Διαβάτη», με 236 κλίνες, εγκαταστάσεις ευεξίας και υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η ENTERPRISE GREECE έχει αναλάβει την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του έργου, με στόχο την προσέλκυση ιδιώτη επενδυτή μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Επιτροπή ενέκρινε δύο αιτήματα τροποποίησης της μετοχικής σύνθεσης για παλαιότερα υπαχθέντα έργα ΑΠΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στη Στερεά Ελλάδα.

Οι παραπάνω επενδύσεις, έρχονται να προστεθούν στην επένδυση της FRACASSO HELLAS στη Λάρισα, ύψους 41,2 εκατ. ευρώ, η οποία είχε εγκριθεί με απόφαση της ΔΕΣΕ στις 6 Μαΐου 2025 (ΦΕΚ Β’ 2211) και η οποία έχει χαρακτηριστεί επιπλέον ως Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας.

