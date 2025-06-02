«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρέος της κυβέρνησης και της πολιτείας είναι να διασφαλίσει την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων – αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Χρέος μας όμως είναι και να περάσουμε στην εποχή της διαφάνειας και της δικαιοσύνης», υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε με σαφήνεια στις διαχρονικές παθογένειες που έπληξαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο, αλλά για χρόνια συσσωρευμένα προβλήματα, με αφετηρία την υιοθέτηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» από το 2015. Μια πρακτική που, ελλείψει θεσμοθετημένων διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και υπό την πίεση της έλλειψης προσωπικού και τεχνολογικών εργαλείων, επέτρεψε δηλώσεις εικονικών βοσκοτόπων χωρίς σύνδεση με ζωικό κεφάλαιο. «Από το 2015 και έπειτα δόθηκε η δυνατότητα δήλωσης βοσκοτόπων που δεν είχαν ουδεμία σχέση με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ το 2017, με νέα υπουργική απόφαση, δόθηκε η δυνατότητα να βεβαιώνονται βοσκοτόπια ακόμη και χωρίς ζωικό κεφάλαιο. Αυτό άνοιξε, ουσιαστικά, μια ‘κερκόπορτα’ που αλλοίωσε τη λογική του συστήματος ενισχύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας.

Για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη λειτουργική ανασυγκρότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον Σεπτέμβριο του 2023 υλοποιείται Σχέδιο Δράσης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI), με ορίζοντα 12 μηνών και σαφή βήματα, τα οποία θα αξιολογηθούν τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Οι πυλώνες του σχεδίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι οι εξής:

Επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το ΥΠΑΑΤ για διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων.

Επαναφορά της αρμοδιότητας των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στο Υπουργείο, μετά από τέσσερα χρόνια αδράνειας.

Ολοκλήρωση τευχών δημοπράτησης και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την «Κοινωνία της Πληροφορίας» για την πλήρη ανάπτυξη του πληροφοριακού υποσυστήματος.

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με συμμετοχή – για πρώτη φορά – της Γενικής Διευθύντριας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ και προεδρία από πρώην ανώτατο δικαστικό, ως σαφές μήνυμα διαφάνειας.

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι συνεργάστηκε πλήρως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διευκολύνοντας την πρόσβαση στα στοιχεία, τονίζοντας πως η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς σκιές, με στόχο την πλήρη απόδοση ευθυνών. Αναφερόμενος στην απομάκρυνση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτα, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι: «Η συνεργασία μας ήταν απρόσκοπτη και η δουλειά του αποτυπώνεται στα αποτελέσματα – έγκαιρες πληρωμές, έγκαιρη ανάρτηση του ΟΣΔΕ. Η διαφωνία οφειλόταν σε ένα και μόνο γεγονός ότι εξέπεμψε ένα μήνυμα που είναι μακριά από τη θέση της κυβέρνησης προς την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σε ό,τι αφορά την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο κ. Τσιάρας επισήμανε: «Η ΑΑΔΕ είναι ο μόνος φορέας με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία σε επίπεδο πραγματικών και εσωτερικών ελέγχων. Αν δεν αντιληφθούμε ότι η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι η μόνη πραγματική λύση, τότε απλώς κάνουμε μια συζήτηση για την εικόνα – όχι για την ουσία. Εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα να φοβηθώ ούτε κάτι να κρύψω». Καταλήγοντας, ο Υπουργός τόνισε: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κρίσιμος οργανισμός, με ρόλο όχι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό. Η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να χτιστεί πάνω σε σκιές. Μπορεί να χτιστεί μόνο πάνω στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην πλήρη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.