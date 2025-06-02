Πάνω από 1800 αγοραπωλησίες ακινήτων το 2024 στη Χαλκιδική

Πάνω από 1800 αγοραπωλησίες ακινήτων υπολογίζεται ότι ολοκληρώθηκαν πέρυσι στη Χαλκιδική, με τους αγοραστές στην κατηγορία κάτω των 150.000 ευρώ να υπερτερούν και τις κατοικίες να αποτελούν με διαφορά την πιο δημοφιλή κατηγορία ακινήτων για αγορά (με ποσοστό 68,7% επί των συνολικών πωλήσεων από τα μεσιτικά γραφεία στη Χαλκιδική).

Η επένδυση και η απόκτηση εξοχικού σπιτιού αποτελούν τους κυριότερους λόγους αγοράς, με την πρώτη κατοικία να έπεται, ενώ μεταξύ των αγοραστών κυριαρχούν οι 'Ελληνες κι ακολουθούν κατά σειρά οι κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας, οι Βούλγαροι, οι Αλβανοί, οι Σέρβοι, οι ομογενείς, οι Ρουμάνοι, οι Γερμανοί, οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί και οι Ρώσοι.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ετήσια έρευνα αγοράς ακινήτων του Συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 41 μεσιτών-μελών του φορέα.

Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, περίπου οι μισοί αγοραστές (ποσοστό 47,5%) υπολογίζεται ότι απέκτησαν ακίνητα αξίας κάτω των 150.000 ευρώ, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα (37,5%) έκαναν αγορές στη «μεσαία» κατηγορία (150.000-450.000 ευρώ). Σχετικά μικρό (10%) ήταν το ποσοστό των αγοραστών, που στόχευσαν σε ακριβά ακίνητα, αξίας άνω των 400.000 ευρώ, ενώ υπήρξαν και κάποιοι που χαρακτηρίζονται ως «μεικτό κοινό», καθώς έδειξαν προτίμηση σε διάφορες κατηγορίες. Οι οικίες αποτέλεσαν τη συντριπτική πλειονότητα των πωληθέντων ακινήτων από τους μεσίτες (68,3%) και ακολούθησαν η γη (26,8%) κι επαγγελματικά (4,9%). Περίπου τρεις στους δέκα (28%) ερωτηθέντες απέκτησαν ένα ακίνητο ποντάροντας στην εμπορική αξιοποίησή του, ενώ το 27% το αγόρασε ως εξοχικό, το 12% ως πρώτη κατοικία, το 1% για να το αξιοποιήσει σε βραχυχρόνια μίσθωση και ίσο ποσοστό για να το νοικιάσει μακροχρόνια.

Ως προς την παλαιότητα των ακινήτων, η αγορά φαίνεται ότι δεν προτιμά τα καινούργια, αλλά ούτε και τα πολύ παλιά. Τα μεταχειρισμένα ακίνητα ηλικίας 11-20 ετών κυριαρχούν με μεγάλη διαφορά στις αγοραπωλησίες (ποσοστό 25% του συνόλου) κι ακολουθούν εκείνα των 21-30 ετών (12%). Ποσοστό 5% για κάθε κατηγορία ατιστοιχεί στα μεταχειρισμένα ηλικίας ενός έως πέντε και έξι έως δέκα ετών, ενώ οι αγοραπωλησίες καινούργιων ακινήτων δεν ξεπερνούν το 7%. Μολις 2% συγκεντρώνουν τα μεταχειρισμένα ηλικίας άνω των 30 ετών. Σύμφωνα με τους μεσίτες, οι κυριότερες προκλήσεις στην αγορά αφορούν τις υψηλές τιμές των ακινήτων, που αποτελούν το κυριότερο εμπόδιο στις πωλήσεις, η παραμεσιτεία και το Κτηματολόγιο, με δυσκολίες σε νομικά και γραφειοκρατικά ζητήματα. 'Οσον αφορά το 2025, η πλειονότητα των συμμετεχόμεντων στην έρευνα μεσιτών (ποσοστό 52,5%) εκτιμά ότι η αγορά θα σημειώσει σταθεροποίηση, το 37,5% ότι θα κινηθεί ανοδικά και το 10% ότι θα ακολουθήσει καθοδική πορεία.

Η πλειονότητα των μεσιτικών γραφείων της Χαλκιδικής δραστηριοποιείται στην Προποντίδα, τη Σιθωνία και την Κασσάνδρα. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μικρές επιχειρήσεις με έναν μεσίτη. Μόνο πέντε γραφεία απασχολούν περισσότερα από τέσσερα άτομα, ενώ το μερίδιο των μεσιτών στις συνολικές αγοραπωλησίες προσεγγίζει το 25%._

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

