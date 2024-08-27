Κομισιόν: 101,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τις πλημμύρες του 2023

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα οικονομική στήριξη, ύψους 101,5 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, για να αντιμετωπιστούν οι ζημιές από τις πλημμύρες το Σεπτέμβριο του 2023 στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε οικονομική στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (EUSF) για να βοηθήσει την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, την Ελλάδα και τη Γαλλία να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των σοβαρών πλημμυρών που έπληξαν αυτές τις χώρες το 2023.

Το πακέτο βοήθειας κατανέμεται ως εξής:

378,8 εκατ. ευρώ για την Ιταλία μετά τις ζημιές από τις πλημμύρες στην περιοχή Εμίλια-Ρομάνια τον Μάιο του 2023 και επιπλέον 67,8 εκατ. ευρώ για την περιοχή της Τοσκάνης μετά τις πλημμύρες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2023.

428,4 εκατ. ευρώ για τη Σλοβενία.

5,2 εκατ. ευρώ για την Αυστρία για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών τον Αύγουστο του 2023.

101,5 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα για τη στήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης μετά τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2023.

46,7 εκατ. ευρώ για τη Γαλλία για ζημιές από πλημμύρες που προκλήθηκαν στην περιοχή Hauts-de-France τον Νοέμβριο του 2023.

Αυτή η πρόταση χρηματοδότησης ακολουθεί τα αιτήματα για συνδρομή του Ταμείου Αλληλεγγύης από τις ενδιαφερόμενες χώρες. Μόλις εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οικονομική βοήθεια μπορεί να εκταμιευθεί χωρίς καθυστέρηση και σε μία δόση σε καθεμία από τις αιτούσες χώρες.

Η βοήθεια του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ θα καλύψει μέρος του κόστους των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής των κατεστραμμένων υποδομών, της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διεξαγωγής επιχειρήσεων καθαρισμού.

Η επίτροπος αρμόδια για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις, Ελίσα Φερέιρα, δήλωσε: «Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ είναι ένα ειδικό εργαλείο για την υποστήριξη των κρατών μελών να ανακάμψουν μετά από φυσικές καταστροφές μεγάλων διαστάσεων. Αυτή η βοήθεια όχι μόνο παρέχει ανακούφιση και βοήθεια για το κόστος έκτακτης ανάγκης, αλλά βοηθά επίσης τις χώρες της ΕΕ να ανασυγκροτηθούν καλύτερα στο πλαίσιο των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή».

