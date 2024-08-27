Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριος Παπαστεργίου, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, απλοποίηση διαδικασιών, χρήση τεχνητής νοημοσύνης και διατάξεις για τη λειτουργία του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται:

α) η επιτάχυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης, για την επίτευξη του στόχου για μετάβαση του συνόλου της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου εντός 2025, καθώς και η θέσπιση νέας ψηφιακής διαδικασίας διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων,

β) η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών, σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου, για την αποφυγή πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών και πολύχρονων δικαστικών διαμαχών,

γ) η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και νέων εφαρμογών, για την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

δ) η ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην οργάνωση και λειτουργία του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Να αναφέρουμε ότι στη δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024.

