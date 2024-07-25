Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πληγέντων αγροτών πιστώνονται σήμερα Πέμπτη, 70 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν στην εξόφληση των αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias».

Οι εν λόγω πιστώσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, είναι για τις καταστροφές σε φυτική παραγωγή και απώλεια των μελισσοσμηνών και κυψελών στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες επλήγησαν.

Όπως σημειώνει ο ασφαλιστικός οργανισμός, μεταξύ άλλων, «με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, η ασφαλιζόμενη αξία και για τις περιπτώσεις 100% ζημίας, θα απομειωνόταν κατά 15%, ακολούθως θα πολλαπλασιαζόταν με συντελεστή εκκαθάρισης 0,88, το ανώτατο όριο αποζημίωσης δεν θα υπερέβαινε το 80% της ασφαλιζόμενης αξίας και θα υπήρχε ετήσιο ανώτατο όριο καταβαλλόμενης ενίσχυσης, ύψους 70.000 ευρώ».

Πλέον, με την εφαρμογή των διατάξεων του ad hoc Προγράμματος, δεν προβλέπεται ποσοστό απαλλαγής, ο συντελεστής εκκαθάρισης είναι η μονάδα, άρα στο ακέραιο, το ανώτατο ποσοστό εκκαθάρισης επί της ασφαλιζόμενης αξίας είναι το 100% και δεν υπάρχει το ανώτατο όριο των 70.000 ευρώ, ούτως ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στην συνολική τους αξία.

