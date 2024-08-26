Χρηματιστήριο- Κλείσιμο: Άνοδος 0,35%- Στα 63,48 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.437,68 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,35%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.438,87 μονάδες (+0,44%).
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,17%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Autohellas (+3,64%), του ΟΤΕ (+2,53%), της Motor Oil (+2,46%), της Elvalhalcor (+1,96%) και της Πειραιώς (+1,49%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,83%), της Εθνικής (-1,,28%) και της Coca Cola HBC (-1,19%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 3.517.302 και 2.331.300 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 9,19 εκατ. ευρώ και η Motor Oil με 6,35 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 40 πτωτικά και 38 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) +5,98% και Ιντρακόμ +4,17%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) -9,16% και Παπουτσάνης -4,96%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 32,7500 -0,61%
ALPHA BANK: 1,5940 +0,31%
AEGEAN AIRLINES: 10,9900 +0,09%
VIOHALCO: 5,8900 -1,83%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6800 +0,11%
ΔΑΑ: 7,9100 +1,41%
ΔΕΗ: 11,7400 +1,21%
COCA COLA HBC: 31,6400 -1,19%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0800 +0,48%
ΕΛΠΕ: 7,0800 -0,28%
ELVALHALCOR: 1,8700 +1,96%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,0140 -1,28%
ΕΥΔΑΠ: 5,5200 +0,18%
EUROBANK: 2,0850 +0,39%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0700 αμετάβλητα
MOTOR OIL: 21,6600 +2,46%
JUMBO: 22,9000 +1,33%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,9200 +0,06%
ΟΛΠ: 26,5500 +0,57%
ΟΠΑΠ: 16,1200 -0,19%
ΟΤΕ: 14,9900 +2,53%
AUTOHELLAS: 11,4000 +3,64%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9520 +1,49%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,1800 +0,59%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1500 -0,05%
